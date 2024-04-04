К месту нападения на мурманского губернатора приехал главный прокурор региона

К месту происшествия, где ранили ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыл глава прокуратуры региона Сергей Паволин. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«На месте происшествия находится прокурор Мурманской области Сергей Паволин, осуществляющий координацию работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты доследственной проверки находятся под надзором прокуратуры области», —
Нападение на Чибиса произошло 4 апреля. Губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
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