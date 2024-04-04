04 апреля 2024

К месту нападения на мурманского губернатора приехал главный прокурор региона

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Суд Центрального района, Арсен Симонов. Челябинск, прокурор, суд
Мурманский прокурор выехал на место происшествия Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

К месту происшествия, где ранили ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыл глава прокуратуры региона Сергей Паволин. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«На месте происшествия находится прокурор Мурманской области Сергей Паволин, осуществляющий координацию работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты доследственной проверки находятся под надзором прокуратуры области», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля. Губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.

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К месту происшествия, где ранили ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыл глава прокуратуры региона Сергей Паволин. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа. «На месте происшествия находится прокурор Мурманской области Сергей Паволин, осуществляющий координацию работы правоохранительных органов. Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты доследственной проверки находятся под надзором прокуратуры области», — сообщили в telegram-канале ведомства. Нападение на Чибиса произошло 4 апреля. Губернатора Мурманской области госпитализировали. Операция длилась час, состояние главы региона оценивается как тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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