Власти ЯНАО раскрыли, как будет работать молодежный центр, открытый Путиным

В ЯНАО молодежный клуб будет поощрять россиян, посетивших все регионы страны

Ежегодно топовые туристы смогут выиграть путешествие на Ямал Фото: Максим Егоров © URA.RU

В ЯНАО молодежный центр по развитию туризма, открытый накануне президентом России Владимиром Путиным, будет поощрять тех, кто посетил больше всех регионов страны. Губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил, что ежегодно топовых туристов ждут призы и путешествия.

«Сегодня Президент дал старт работе 12 молодежных центров по всей России. Среди них — наш новый круглогодичный образовательный центр по туризму. Будем поощрять тех, кто посетит больше всего регионов страны. Ежегодно 89 топовых участников будем приглашать в путешествие на Ямал, а тех, кто побывает во всех уголках нашей Родины, наградим поездкой в любую ее точку», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Для реализации целей молодежного центра создан туристический проект «Ямал 89». Осуществляться он будет при помощи мобильного приложения, где люди смогут узнавать о достопримечательностях всех регионов страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Участниками смогут стать россияне старше 14 лет. Главная задача — посетить достопримечательности 89 регионов России, получив цифровую отметку в каждом субъекте с помощью мини-приложения ВКонтакте.

Артюхов добавил, что сам посетил 46 регионов страны. Теперь глава Ямала поставил перед собой цель побывать во всех регионах России.

Первым почетным членом «Клуба 89» стал Владимир Путин. Президент страны побывал во всех 89 регионах страны. Заключительным из них стала Чукотка, которую Путин посетил в этом году.