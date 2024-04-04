Россияне выразили сочувствие губернатору Мурманской области, на которого напали с ножом

На главу Мурманской области совершено нападение

05 апреля 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Житель Апатит напал на Чибиса с ножем Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вызвало волну переживаний по всей стране. В соцсетях коллеги, политики и россияне выразили ему поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. URA.RU собрало реакции из соцсетей на происшествие. Россияне выразили сочувствие и пожелали выздоровления «Выздоровления скорейшего губернатору! Мне по-человечески его жаль», — написала один из подписчиков в сообществе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте». Там же в комментариях жители региона выразили Чибису благодарность за развитие области. «Господи, пускай все обойдется, скорее ждем Вас на работу. Кто бы не говорил, но при Андрее Владимировиче город очень изменился, стал интереснее и современнее. Сколько площадок работало тем летом для молодежи. Библиотеки, музеи — было столько мероприятий», — написала Ирина Шторгина. Некоторые подписчики отметили близость главы Мурманской области к народу. «Он особо никогда с охраной не ходил. Всегда в людях и общался со всеми», — отметил один из пользователей соцсети, а также пожелала губернатору Чибису выздоровления. Поддержка российских политиков Реакция российских политиков на нападение на Андрея Чибиса не заставила себя долго ждать. Так депутат Госдумы Валерий Селезнев был возмущен отсутствием охраны у одного из важных персон нашей страны. «Очевидно, что первое лицо любого региона должно иметь постоянную и надежную личную охрану, ведь на то оно и первое лицо. Возможно, у данного преступления совсем другие корни, с учетом того, что Чибис фигура, знаковая для развития стратегического, наиважнейшего для России Арктического региона», — прокомментировал произошедшее политик . В завершении поста он добавил, что друзья по всей стране молятся за выздоровление главы Мурманской области. Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов назвал это нападение вопиющим и выразил надежду, что правоохранители разберутся в ситуации, а виновник понесет достойное наказание. «Вопиющее нападение на губернатора Мурманской области А.В. Чибиса. Уверен, что правоохранительные органы профессионально установят обстоятельства и мотивы этого злостного преступления и преступник понесет заслуженное наказание», — написал политик в своем telegram-канале . Скорейшего выздоровление пожелал Чибису и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает telegram-канал РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на главу Мурманской области «вероломным актом против всех жителей России» и «покушением на основы государственного строя». Благодарность правительства Мурманской области за поддержку Новость по теме Что известно о задержанном за нападение на губернатора Мурманской области Власти Мурманской области поблагодарили всех неравнодушных жителей страны за поддержку и сочувствие после нападения на главу региона Андрея Чибиса. Множество слов опубликовано россиянами в соцсетях и СМИ. В своем telegram-канале правительство Мурманской области также выразило надежду на скорейшее выздоровление губернатора. Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты. С ножевым ранением в живот он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. Источник в Следственном комитете России рассказал газете «Коммерсант», что нападавшего зовут Александр Быданов. Ему 42 года. На совершение преступления его якобы подтолкнул голос в голове. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вызвало волну переживаний по всей стране. В соцсетях коллеги, политики и россияне выразили ему поддержку и пожелали скорейшего выздоровления. URA.RU собрало реакции из соцсетей на происшествие. «Выздоровления скорейшего губернатору! Мне по-человечески его жаль», — написала один из подписчиков в сообществе «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте». Там же в комментариях жители региона выразили Чибису благодарность за развитие области. «Господи, пускай все обойдется, скорее ждем Вас на работу. Кто бы не говорил, но при Андрее Владимировиче город очень изменился, стал интереснее и современнее. Сколько площадок работало тем летом для молодежи. Библиотеки, музеи — было столько мероприятий», — написала Ирина Шторгина. Некоторые подписчики отметили близость главы Мурманской области к народу. «Он особо никогда с охраной не ходил. Всегда в людях и общался со всеми», — отметил один из пользователей соцсети, а также пожелала губернатору Чибису выздоровления. Реакция российских политиков на нападение на Андрея Чибиса не заставила себя долго ждать. Так депутат Госдумы Валерий Селезнев был возмущен отсутствием охраны у одного из важных персон нашей страны. «Очевидно, что первое лицо любого региона должно иметь постоянную и надежную личную охрану, ведь на то оно и первое лицо. Возможно, у данного преступления совсем другие корни, с учетом того, что Чибис фигура, знаковая для развития стратегического, наиважнейшего для России Арктического региона», — прокомментировал произошедшее политик. В завершении поста он добавил, что друзья по всей стране молятся за выздоровление главы Мурманской области. Сенатор Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов назвал это нападение вопиющим и выразил надежду, что правоохранители разберутся в ситуации, а виновник понесет достойное наказание. «Вопиющее нападение на губернатора Мурманской области А.В. Чибиса. Уверен, что правоохранительные органы профессионально установят обстоятельства и мотивы этого злостного преступления и преступник понесет заслуженное наказание», — написал политик в своем telegram-канале. Скорейшего выздоровление пожелал Чибису и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова передает telegram-канал РИА Новости. Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий назвал нападение на главу Мурманской области «вероломным актом против всех жителей России» и «покушением на основы государственного строя». Власти Мурманской области поблагодарили всех неравнодушных жителей страны за поддержку и сочувствие после нападения на главу региона Андрея Чибиса. Множество слов опубликовано россиянами в соцсетях и СМИ. В своем telegram-канале правительство Мурманской области также выразило надежду на скорейшее выздоровление губернатора. Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями города Апатиты. С ножевым ранением в живот он был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. Источник в Следственном комитете России рассказал газете «Коммерсант», что нападавшего зовут Александр Быданов. Ему 42 года. На совершение преступления его якобы подтолкнул голос в голове.