В одном из районов Хабаровска введен режим ЧС

05 апреля 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

В Индустриальном районе Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Индустриальном районе Хабаровска объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения естественного радиационного фона. Об этом рассказали в администрации города. «На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям подтвердило введение режима ЧС на этой территории и ограничило доступ к ней. Специалисты завода «Радон» из Хабаровска работают над выявлением источника радиации, его изъятием, транспортировкой и захоронением. Администрация подчеркнула, что нет угрозы для населения города. По информации из дальневосточного издания Deita, повышенный радиационный фон был обнаружен в районе пункта приема металлов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индустриальном районе Хабаровска объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения естественного радиационного фона. Об этом рассказали в администрации города. «На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям подтвердило введение режима ЧС на этой территории и ограничило доступ к ней. Специалисты завода «Радон» из Хабаровска работают над выявлением источника радиации, его изъятием, транспортировкой и захоронением. Администрация подчеркнула, что нет угрозы для населения города. По информации из дальневосточного издания Deita, повышенный радиационный фон был обнаружен в районе пункта приема металлов.