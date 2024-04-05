В одном из районов Хабаровска введен режим ЧС

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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
В Индустриальном районе Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации Фото:

В Индустриальном районе Хабаровска объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения естественного радиационного фона. Об этом рассказали в администрации города.

«На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям подтвердило введение режима ЧС на этой территории и ограничило доступ к ней.

Специалисты завода «Радон» из Хабаровска работают над выявлением источника радиации, его изъятием, транспортировкой и захоронением. Администрация подчеркнула, что нет угрозы для населения города. По информации из дальневосточного издания Deita, повышенный радиационный фон был обнаружен в районе пункта приема металлов.

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В Индустриальном районе Хабаровска объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за повышения естественного радиационного фона. Об этом рассказали в администрации города. «На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, введен режим ЧС», — сообщается на официальном сайте администрации. Там добавили, что управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям подтвердило введение режима ЧС на этой территории и ограничило доступ к ней. Специалисты завода «Радон» из Хабаровска работают над выявлением источника радиации, его изъятием, транспортировкой и захоронением. Администрация подчеркнула, что нет угрозы для населения города. По информации из дальневосточного издания Deita, повышенный радиационный фон был обнаружен в районе пункта приема металлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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