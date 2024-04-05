Нападавший на Чибиса признался в личной неприязни к губернатору

СК РФ: покушение на Чибиса произошло из-за личной неприязни

05 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Подозреваемый совершил покушение на Андрея Чибиса из-за личной неприязни, завили в СК РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, был задержан и допрошен. В ходе допроса подозреваемый объяснил, что совершил нападение из-за своей неприязни к губернатору, хотя лично не знаком с ним. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для выявления всех обстоятельств совершенного преступления, включая анализ круга общения, содержимого телефона и других электронных устройств подозреваемого. Также назначены судебные экспертизы, включая психиатрическую, с целью дальнейшего расследования дела, заключили в СК. Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах в Мурманской области. Мужчина напал на Чибиса с ножом после встречи с жителями. Губернатор был госпитализирован, нападавшего задержали. Чибис был прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, был задержан и допрошен. В ходе допроса подозреваемый объяснил, что совершил нападение из-за своей неприязни к губернатору, хотя лично не знаком с ним. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) РФ. «В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору», — сообщается в telegram-канале СК. Там добавили, что ранее этот человек уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для выявления всех обстоятельств совершенного преступления, включая анализ круга общения, содержимого телефона и других электронных устройств подозреваемого. Также назначены судебные экспертизы, включая психиатрическую, с целью дальнейшего расследования дела, заключили в СК. Инцидент произошел 4 апреля в ДК «Строитель» в Апатитах в Мурманской области. Мужчина напал на Чибиса с ножом после встречи с жителями. Губернатор был госпитализирован, нападавшего задержали. Чибис был прооперирован. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает «Ридус».