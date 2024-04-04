04 апреля 2024

В курганское село из-за паводка перестали ходить автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Строительство бассейна для студентов КГУ. Проспект Голикова. Курган, автобус, пассажиры
В курганском округе отменили автобусы из-за разлива реки Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов.

«Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет.

После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше прошла частичная эвакуация из-за паводка. Были отселены около 50 человек.

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В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов. «Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет. После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше прошла частичная эвакуация из-за паводка. Были отселены около 50 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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