В курганское село из-за паводка перестали ходить автобусы

05 апреля 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

В курганском округе отменили автобусы из-за разлива реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов. «Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет. После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше прошла частичная эвакуация из-за паводка. Были отселены около 50 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов. «Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет. После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше прошла частичная эвакуация из-за паводка. Были отселены около 50 человек.