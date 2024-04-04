В курганское село из-за паводка перестали ходить автобусы

В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов.
«Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет.
После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС.
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В село Усть-уйское (Целинный округ Курганской области) из-за разлива реки перестали ходить автобусы. Угрозы подтопления нет, но власти готовы помочь гражданам округа с отселением. Об этом сообщил глава муниципального округа Петр Скоробогатов. «Вода продолжает поступать в реку Уй. На сегодняшний день уровень поднялся настолько, что автобусное сообщение приостановлено», — рассказал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он заверил, что угрозы подтопления селу Усть-Уйскому нет. После схода льда власти организуют лодочную переправу. Также жителям деревни Красный Октябрь, которые волнуются из-за разлива воды, предлагают помощь по переезду к родственникам. Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и действовать без паники в случае ЧС. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше прошла частичная эвакуация из-за паводка. Были отселены около 50 человек.