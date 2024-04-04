Уровень реки Тобол в Кургане превысил отметку в 200 см

05 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

В курганской реке Тобол вырос уровень воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов 05 апреля 2024 года составляет 201 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +67 см», — указано на сайте мэрии Кургана. Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырастал. Водоем достигал отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов 05 апреля 2024 года составляет 201 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +67 см», — указано на сайте мэрии Кургана. Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырастал. Водоем достигал отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели.