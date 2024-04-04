04 апреля 2024

Уровень реки Тобол в Кургане превысил отметку в 200 см

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Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола
В курганской реке Тобол вырос уровень воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов 05 апреля 2024 года составляет 201 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +67 см», — указано на сайте мэрии Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырастал. Водоем достигал отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации. «Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов 05 апреля 2024 года составляет 201 см (над „нулем поста“). Изменение за сутки +67 см», — указано на сайте мэрии Кургана. Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно вырастал. Водоем достигал отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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