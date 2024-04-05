Прекращено производство по одному из фигурантов дела о ввозе бомб в иконах из Украины в РФ

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд, адвокат
Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза Фото:

Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда.

«Джамалов Хочбар… Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда, передает РИА Новости. Джамалов Хочбар — один из фигурантов дела.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Латвией) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это тревожным сигналом. Сенатор от Пермского края Андрей Климов пояснил, что схема доставки в Россию икон со взрывчаткой оказалась возможной, так как внутри ЕС нет зон таможни.

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Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда. «Джамалов Хочбар… Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда, передает РИА Новости. Джамалов Хочбар — один из фигурантов дела. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Латвией) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это тревожным сигналом. Сенатор от Пермского края Андрей Климов пояснил, что схема доставки в Россию икон со взрывчаткой оказалась возможной, так как внутри ЕС нет зон таможни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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