Прекращено производство по одному из фигурантов дела о ввозе бомб в иконах из Украины в РФ

Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе взрывчатки в иконах

05 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Прекращено производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда. «Джамалов Хочбар… Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда, передает РИА Новости. Джамалов Хочбар — один из фигурантов дела. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Латвией) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это тревожным сигналом. Сенатор от Пермского края Андрей Климов пояснил, что схема доставки в Россию икон со взрывчаткой оказалась возможной, так как внутри ЕС нет зон таможни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о провозе взрывчатки в православных иконах с Украины в Россию через страны Евросоюза. Об этом говорится в материалах суда. «Джамалов Хочбар… Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы / представления)», — говорится в материалах апелляционной инстанции Псковского облсуда, передает РИА Новости. Джамалов Хочбар — один из фигурантов дела. Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании на пограничном пункте в Псковской области (граничит с Латвией) автомобиля с партией из 27 икон, начиненных взрывчаткой. Груз шел в Россию из Украины транзитом через страны ЕС. Через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это тревожным сигналом. Сенатор от Пермского края Андрей Климов пояснил, что схема доставки в Россию икон со взрывчаткой оказалась возможной, так как внутри ЕС нет зон таможни.