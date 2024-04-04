Челябинский губернатор Текслер назначил даты школьных выпускных

Алексей Текслер утвердил проведение школьных выпускных 28 и 29 июня
В Челябинске школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня. Распоряжение губернатора Алексея Текслера о проведении праздника в регионе появилось на официальном правовом портале.
«Министерству культуры и министерству образования и науки Челябинской области провести 28 и 29 июня в Челябинске праздник выпускников школ», — сообщается в документе. Для организации выпускных в регионе создана рабочая группа.
Календарь праздников в регионе был сформирован в феврале. Выпускные состоятся по графику, утвержденному Текслером изначально.
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