04 апреля 2024

Челябинский губернатор Текслер назначил даты школьных выпускных

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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей, топ
Алексей Текслер утвердил проведение школьных выпускных 28 и 29 июня Фото:

В Челябинске школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня. Распоряжение губернатора Алексея Текслера о проведении праздника в регионе появилось на официальном правовом портале.

«Министерству культуры и министерству образования и науки Челябинской области провести 28 и 29 июня в Челябинске праздник выпускников школ», — сообщается в документе. Для организации выпускных в регионе создана рабочая группа.

Календарь праздников в регионе был сформирован в феврале. Выпускные состоятся по графику, утвержденному Текслером изначально.

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В Челябинске школьные выпускные пройдут 28 и 29 июня. Распоряжение губернатора Алексея Текслера о проведении праздника в регионе появилось на официальном правовом портале. «Министерству культуры и министерству образования и науки Челябинской области провести 28 и 29 июня в Челябинске праздник выпускников школ», — сообщается в документе. Для организации выпускных в регионе создана рабочая группа. Календарь праздников в регионе был сформирован в феврале. Выпускные состоятся по графику, утвержденному Текслером изначально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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