04 апреля 2024

Курганские реки вновь показали прирост уровня воды

В реках Курганской области зафиксировали рост уровня воды
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Район Шевелевка, Карельцева, 109. Курган, цпкио, река, осень, битевка
Крупные реки Курганской области показали прирост уровня воды Фото:
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В Курганской области зафиксировали рост уровня воды в реках. Наибольший прирост гидрологи заметили у реки Тобол в селе Звериноголовское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов Курганской области с ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует резкий подъем уровня воды на реках Тобол, Уй, в низовье Миасса. На остальных пунктах наблюдений области — интенсивный рост. В створе поста реки Исеть в Шадринске отмечается выход воды на пойму. На участках реки Тобол в Кургане и реки Миасс в р. п. Каргаполье реки освободились ото льда», — указано в посте канала.

По данным за 4 апреля, гидрологи зафиксировали следующие значения:

  • Тобол в Звериноголовском: 409 см (+70)
  • Тобол в Кургане: 201 см (+67);
  • Уй в Усть-Уйском: 404 см (+57);
  • Исеть в Катайске: 265 см (+28);
  • Исеть в Далматово: 156 см (+31);
  • Исеть в Шадринске: 106 см (+36);
  • Исеть в Мехонском: 346 см (+49);
  • Миасс в Каргаполье: 384 см (+57).

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Водоем превысил показатель в два метра над нулем гидропоста.

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В Курганской области зафиксировали рост уровня воды в реках. Наибольший прирост гидрологи заметили у реки Тобол в селе Звериноголовское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов Курганской области с ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует резкий подъем уровня воды на реках Тобол, Уй, в низовье Миасса. На остальных пунктах наблюдений области — интенсивный рост. В створе поста реки Исеть в Шадринске отмечается выход воды на пойму. На участках реки Тобол в Кургане и реки Миасс в р. п. Каргаполье реки освободились ото льда», — указано в посте канала. По данным за 4 апреля, гидрологи зафиксировали следующие значения: Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Водоем превысил показатель в два метра над нулем гидропоста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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