Курганские реки вновь показали прирост уровня воды

В реках Курганской области зафиксировали рост уровня воды

05 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Крупные реки Курганской области показали прирост уровня воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области зафиксировали рост уровня воды в реках. Наибольший прирост гидрологи заметили у реки Тобол в селе Звериноголовское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов Курганской области с ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует резкий подъем уровня воды на реках Тобол, Уй, в низовье Миасса. На остальных пунктах наблюдений области — интенсивный рост. В створе поста реки Исеть в Шадринске отмечается выход воды на пойму. На участках реки Тобол в Кургане и реки Миасс в р. п. Каргаполье реки освободились ото льда», — указано в посте канала. По данным за 4 апреля, гидрологи зафиксировали следующие значения: Тобол в Звериноголовском: 409 см (+70)

Тобол в Кургане: 201 см (+67);

Уй в Усть-Уйском: 404 см (+57);

Исеть в Катайске: 265 см (+28);

Исеть в Далматово: 156 см (+31);

Исеть в Шадринске: 106 см (+36);

Исеть в Мехонском: 346 см (+49);

Миасс в Каргаполье: 384 см (+57). Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Водоем превысил показатель в два метра над нулем гидропоста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области зафиксировали рост уровня воды в реках. Наибольший прирост гидрологи заметили у реки Тобол в селе Звериноголовское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов Курганской области с ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует резкий подъем уровня воды на реках Тобол, Уй, в низовье Миасса. На остальных пунктах наблюдений области — интенсивный рост. В створе поста реки Исеть в Шадринске отмечается выход воды на пойму. На участках реки Тобол в Кургане и реки Миасс в р. п. Каргаполье реки освободились ото льда», — указано в посте канала. По данным за 4 апреля, гидрологи зафиксировали следующие значения: Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Водоем превысил показатель в два метра над нулем гидропоста.