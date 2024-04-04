Курганские реки вновь показали прирост уровня воды

В Курганской области зафиксировали рост уровня воды в реках. Наибольший прирост гидрологи заметили у реки Тобол в селе Звериноголовское. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента природных ресурсов Курганской области с ссылкой на центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).
«Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды фиксирует резкий подъем уровня воды на реках Тобол, Уй, в низовье Миасса. На остальных пунктах наблюдений области — интенсивный рост. В створе поста реки Исеть в Шадринске отмечается выход воды на пойму. На участках реки Тобол в Кургане и реки Миасс в р. п. Каргаполье реки освободились ото льда», — указано в посте канала.
По данным за 4 апреля, гидрологи зафиксировали следующие значения:
- Тобол в Звериноголовском: 409 см (+70)
- Тобол в Кургане: 201 см (+67);
- Уй в Усть-Уйском: 404 см (+57);
- Исеть в Катайске: 265 см (+28);
- Исеть в Далматово: 156 см (+31);
- Исеть в Шадринске: 106 см (+36);
- Исеть в Мехонском: 346 см (+49);
- Миасс в Каргаполье: 384 см (+57).
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на 67 сантиметров. Водоем превысил показатель в два метра над нулем гидропоста.
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