В Миассе осудили мужа риелтора, до смерти избившего ее клиента

05 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет Фото: Илья Московец © URA.RU Миасский городской суд (Челябинская область) осудил мужа местной риелторши, который до смерти избил ее клиента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42 — летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по Челябинской области отметили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Осужденный должен будет выплатить семье погибшего 1 млн рублей. Конфликт между мужчинами произошел в конце октября прошлого года. Клиент пытался вернуть деньги, которые заплатил жене осужденного. Разговор между мужчинами закончился избиением. Происходящее зафиксировала камера домофона. На кадрах видно, как осужденный наносит мужчине несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался в местной больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миасский городской суд (Челябинская область) осудил мужа местной риелторши, который до смерти избил ее клиента. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в качестве наказания его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42 — летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В пресс-службе СКР по Челябинской области отметили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны. Осужденный должен будет выплатить семье погибшего 1 млн рублей. Конфликт между мужчинами произошел в конце октября прошлого года. Клиент пытался вернуть деньги, которые заплатил жене осужденного. Разговор между мужчинами закончился избиением. Происходящее зафиксировала камера домофона. На кадрах видно, как осужденный наносит мужчине несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался в местной больнице.