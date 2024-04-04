04 апреля 2024

Пермское заксобрание в честь 30-летия опубликует уникальные документы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, заксобрание пермский край
Книга об истории парламентаризма в Прикамье выйдет тиражом в 500 экземпляров Фото:

К 30-летию краевого парламента выйдет книга о работе законодательного органа, подготовленная совместно с госархивом Пермского края. В издании «30 моментов истории. Открывая архивные фонды» собраны некоторые решения законодательного органа, рукописные тексты первых лиц региона, служебная переписка 90-х годов, рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания.

«Каждый из документов — основа одного из 30 сюжетов об истории становления и развития законодательного собрания Прикамья. Так, в книге будет впервые опубликован рукописный текст выступления губернатора Пермской области Геннадия Игумнова на заседании законодательного собрания, протокол областного избиркома о результатах первых выборов в региональный парламент, программа визита бывшего президента страны Бориса Ельцина в Пермскую область и другие», — рассказали в парламенте.

В книге собрали интересные политические истории — попытка перехода региона на московское время, преодоление вето губернатора, история переезда депутатов в пермский политех на время ремонта зала заседаний. «Книга получилась откровенной и искренней, читая ее, вы будете ностальгировать, спорить и узнавать», — отмечает спикер ЗС Валерий Сухих в предисловии. Тираж книги составил 500 экземпляров. Ранее URA.RU сообщало, что пленарное заседание 18 апреля начнется с торжественной части

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К 30-летию краевого парламента выйдет книга о работе законодательного органа, подготовленная совместно с госархивом Пермского края. В издании «30 моментов истории. Открывая архивные фонды» собраны некоторые решения законодательного органа, рукописные тексты первых лиц региона, служебная переписка 90-х годов, рассказали URA.RU в пресс-службе заксобрания. «Каждый из документов — основа одного из 30 сюжетов об истории становления и развития законодательного собрания Прикамья. Так, в книге будет впервые опубликован рукописный текст выступления губернатора Пермской области Геннадия Игумнова на заседании законодательного собрания, протокол областного избиркома о результатах первых выборов в региональный парламент, программа визита бывшего президента страны Бориса Ельцина в Пермскую область и другие», — рассказали в парламенте. В книге собрали интересные политические истории — попытка перехода региона на московское время, преодоление вето губернатора, история переезда депутатов в пермский политех на время ремонта зала заседаний. «Книга получилась откровенной и искренней, читая ее, вы будете ностальгировать, спорить и узнавать», — отмечает спикер ЗС Валерий Сухих в предисловии. Тираж книги составил 500 экземпляров. Ранее URA.RU сообщало, что пленарное заседание 18 апреля начнется с торжественной части
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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