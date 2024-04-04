Пермское заксобрание отметит свой юбилей по-деловому

Пермскому заксобранию исполняется 30 лет
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, сухих валерий, яшкин сергей
Главным мероприятием юбилея станет торжественная речь Сухих Фото:

Законодательное собрание Пермского края в апреле отмечает 30-летия с момента начала своей работы. Широких торжеств не будет, депутаты решили ограничиться скромной торжественной частью в начале пленарного заседания 18 апреля, рассказал источник URA.RU в политэлитах.

«Никаких банкетов не будет. Юбилейные мероприятия пройдут скромно и по-деловому. Выступят гости, спикер парламента Валерий Сухих. Приглашены председатели Заксобрания всех созывов: Евгений Сапиро, Юрий Медведев, Николай Девяткин», — отметил источник.

Вручать благодарственные письма от лица заксобрания отдельным депутатам за заслуги не планируется. «Будут только принимать приветствия в адрес заксобрания, если из приглашенных кто-то захочет», — пояснил инсайдер. После непродолжительной торжественной части депутаты приступят к обычной работе по повестке. Например, заслушают отчет первого вице-премьера Ольги Антипиной о работе краевого правительства в 2023 году.

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Законодательное собрание Пермского края в апреле отмечает 30-летия с момента начала своей работы. Широких торжеств не будет, депутаты решили ограничиться скромной торжественной частью в начале пленарного заседания 18 апреля, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Никаких банкетов не будет. Юбилейные мероприятия пройдут скромно и по-деловому. Выступят гости, спикер парламента Валерий Сухих. Приглашены председатели Заксобрания всех созывов: Евгений Сапиро, Юрий Медведев, Николай Девяткин», — отметил источник. Вручать благодарственные письма от лица заксобрания отдельным депутатам за заслуги не планируется. «Будут только принимать приветствия в адрес заксобрания, если из приглашенных кто-то захочет», — пояснил инсайдер. После непродолжительной торжественной части депутаты приступят к обычной работе по повестке. Например, заслушают отчет первого вице-премьера Ольги Антипиной о работе краевого правительства в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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