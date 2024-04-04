Пермское заксобрание отметит свой юбилей по-деловому

Законодательное собрание Пермского края в апреле отмечает 30-летия с момента начала своей работы. Широких торжеств не будет, депутаты решили ограничиться скромной торжественной частью в начале пленарного заседания 18 апреля, рассказал источник URA.RU в политэлитах.
«Никаких банкетов не будет. Юбилейные мероприятия пройдут скромно и по-деловому. Выступят гости, спикер парламента Валерий Сухих. Приглашены председатели Заксобрания всех созывов: Евгений Сапиро, Юрий Медведев, Николай Девяткин», — отметил источник.
Вручать благодарственные письма от лица заксобрания отдельным депутатам за заслуги не планируется. «Будут только принимать приветствия в адрес заксобрания, если из приглашенных кто-то захочет», — пояснил инсайдер. После непродолжительной торжественной части депутаты приступят к обычной работе по повестке. Например, заслушают отчет первого вице-премьера Ольги Антипиной о работе краевого правительства в 2023 году.
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Законодательное собрание Пермского края в апреле отмечает 30-летия с момента начала своей работы. Широких торжеств не будет, депутаты решили ограничиться скромной торжественной частью в начале пленарного заседания 18 апреля, рассказал источник URA.RU в политэлитах. «Никаких банкетов не будет. Юбилейные мероприятия пройдут скромно и по-деловому. Выступят гости, спикер парламента Валерий Сухих. Приглашены председатели Заксобрания всех созывов: Евгений Сапиро, Юрий Медведев, Николай Девяткин», — отметил источник. Вручать благодарственные письма от лица заксобрания отдельным депутатам за заслуги не планируется. «Будут только принимать приветствия в адрес заксобрания, если из приглашенных кто-то захочет», — пояснил инсайдер. После непродолжительной торжественной части депутаты приступят к обычной работе по повестке. Например, заслушают отчет первого вице-премьера Ольги Антипиной о работе краевого правительства в 2023 году.