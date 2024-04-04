04 апреля 2024

Военком ХМАО раскрыл, в какие войска попадут югорские призывники

Призывники из ХМАО не будут проходить службу в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая части призывников попадет сухопутные войска Фото:
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Призыв — 2024

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил, в какие войска будут направлены югорские призывники. Видео с обращением военкома было опубликовано в tg-канале «Новости Югры».

«Большая часть направится в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. В том числе и войск национальной гвардии РФ. Самые ответственные молодые люди будут отобраны в части ракетных войск стратегического назначения», — сообщил Вукулов.

Также военком сообщил, что практически все призывники пройдут обучение и освоят новые специальности военного назначения. При этом он сделал акцент, что никто из призывников не будет отправлен в зону СВО. «Хочу отметить, что призыв граждан на военную службу никак не связан с проведением СВО», — добавил Вукулов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО. Особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу.

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Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил, в какие войска будут направлены югорские призывники. Видео с обращением военкома было опубликовано в tg-канале «Новости Югры». «Большая часть направится в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. В том числе и войск национальной гвардии РФ. Самые ответственные молодые люди будут отобраны в части ракетных войск стратегического назначения», — сообщил Вукулов. Также военком сообщил, что практически все призывники пройдут обучение и освоят новые специальности военного назначения. При этом он сделал акцент, что никто из призывников не будет отправлен в зону СВО. «Хочу отметить, что призыв граждан на военную службу никак не связан с проведением СВО», — добавил Вукулов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО. Особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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