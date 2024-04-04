Военком ХМАО раскрыл, в какие войска попадут югорские призывники

Призывники из ХМАО не будут проходить службу в зоне СВО

05 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Большая части призывников попадет сухопутные войска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил, в какие войска будут направлены югорские призывники. Видео с обращением военкома было опубликовано в tg-канале «Новости Югры». «Большая часть направится в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. В том числе и войск национальной гвардии РФ. Самые ответственные молодые люди будут отобраны в части ракетных войск стратегического назначения», — сообщил Вукулов. Также военком сообщил, что практически все призывники пройдут обучение и освоят новые специальности военного назначения. При этом он сделал акцент, что никто из призывников не будет отправлен в зону СВО. «Хочу отметить, что призыв граждан на военную службу никак не связан с проведением СВО», — добавил Вукулов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО. Особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил, в какие войска будут направлены югорские призывники. Видео с обращением военкома было опубликовано в tg-канале «Новости Югры». «Большая часть направится в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. В том числе и войск национальной гвардии РФ. Самые ответственные молодые люди будут отобраны в части ракетных войск стратегического назначения», — сообщил Вукулов. Также военком сообщил, что практически все призывники пройдут обучение и освоят новые специальности военного назначения. При этом он сделал акцент, что никто из призывников не будет отправлен в зону СВО. «Хочу отметить, что призыв граждан на военную службу никак не связан с проведением СВО», — добавил Вукулов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО. Особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу.