Военком ХМАО раскрыл, в какие войска попадут югорские призывники

Военный комиссар ХМАО Роман Вуколов сообщил, в какие войска будут направлены югорские призывники. Видео с обращением военкома было опубликовано в tg-канале «Новости Югры».
«Большая часть направится в сухопутные войска, части воздушно-космических сил. Соединения и части военно-морского флота, а также части специального назначения. В том числе и войск национальной гвардии РФ. Самые ответственные молодые люди будут отобраны в части ракетных войск стратегического назначения», — сообщил Вукулов.
Также военком сообщил, что практически все призывники пройдут обучение и освоят новые специальности военного назначения. При этом он сделал акцент, что никто из призывников не будет отправлен в зону СВО. «Хочу отметить, что призыв граждан на военную службу никак не связан с проведением СВО», — добавил Вукулов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Наталья Комарова обозначила задачи по весеннему призыву в ХМАО. Особое внимание власти уделят вакцинации югорчан, которые идут в армию, а также безопасности на пунктах отбора на военную службу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!