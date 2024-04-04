Жители газовой столицы ЯНАО раскупили авиабилеты на Юг страны

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) не хватило билетов на прямые авиарейсы в Минеральные Воды. Все авиабилеты на начало лета раскуплены, сообщили горожане в telegram.
«Хотелось бы попросить добавить количество рейсов из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Два рейса в неделю, для самого большого города ЯНАО, с учетом закрытия других южных аэропортов, — объективно мало. Билетов в Новый Уренгой на конец августа и на Юг в конце мая уже нет», — написал Евгений в telegram-канале «Воронов Chat».
В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что авиаперевозки пассажиров по маршруту Новый Уренгой — Минеральные Воды выполняются по утвержденному расписанию. «В настоящее время увеличение количества рейсов не планируется. Если ситуация изменится, то опубликуем информацию на наших официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах», — говорится в сообщении.
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Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) не хватило билетов на прямые авиарейсы в Минеральные Воды. Все авиабилеты на начало лета раскуплены, сообщили горожане в telegram. «Хотелось бы попросить добавить количество рейсов из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Два рейса в неделю, для самого большого города ЯНАО, с учетом закрытия других южных аэропортов, — объективно мало. Билетов в Новый Уренгой на конец августа и на Юг в конце мая уже нет», — написал Евгений в telegram-канале «Воронов Chat». В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что авиаперевозки пассажиров по маршруту Новый Уренгой — Минеральные Воды выполняются по утвержденному расписанию. «В настоящее время увеличение количества рейсов не планируется. Если ситуация изменится, то опубликуем информацию на наших официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов. Было принято решение увеличить частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя, запустили прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма.