Жители газовой столицы ЯНАО раскупили авиабилеты на Юг страны

Жители Нового Уренгоя просят увеличить количество авиарейсов в Минеральные Воды

Новоуренгойцы раскупили билеты на авиарейсы в Минеральные Воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям Нового Уренгоя (ЯНАО) не хватило билетов на прямые авиарейсы в Минеральные Воды. Все авиабилеты на начало лета раскуплены, сообщили горожане в telegram.

«Хотелось бы попросить добавить количество рейсов из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Два рейса в неделю, для самого большого города ЯНАО, с учетом закрытия других южных аэропортов, — объективно мало. Билетов в Новый Уренгой на конец августа и на Юг в конце мая уже нет», — написал Евгений в telegram-канале «Воронов Chat».

В окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что авиаперевозки пассажиров по маршруту Новый Уренгой — Минеральные Воды выполняются по утвержденному расписанию. «В настоящее время увеличение количества рейсов не планируется. Если ситуация изменится, то опубликуем информацию на наших официальных страницах в социальных сетях и мессенджерах», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило, что власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов. Было принято решение увеличить частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя, запустили прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма.