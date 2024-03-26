Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов

27 марта 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

В ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов, программа продолжится и в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Продолжаем субсидировать прямые перелеты в ключевые города России. Увеличили частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя. В начале года запустили туда прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма. Один из новых символов Ямала, аэропорт Нового Уренгоя, перевез в прошлом году более миллиона пассажиров, абсолютный рекорд за полувековую историю города», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Развитие транспорта — одно из ключевых направлений в ЯНАО. Субсидирование рейсов позволяет ямальцам экономить, совершая туристические и деловые поездки по России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов, программа продолжится и в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Продолжаем субсидировать прямые перелеты в ключевые города России. Увеличили частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя. В начале года запустили туда прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма. Один из новых символов Ямала, аэропорт Нового Уренгоя, перевез в прошлом году более миллиона пассажиров, абсолютный рекорд за полувековую историю города», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Развитие транспорта — одно из ключевых направлений в ЯНАО. Субсидирование рейсов позволяет ямальцам экономить, совершая туристические и деловые поездки по России.