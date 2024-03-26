26 марта 2024

Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов

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В ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов Фото:

Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов, программа продолжится и в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Продолжаем субсидировать прямые перелеты в ключевые города России. Увеличили частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя. В начале года запустили туда прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма. Один из новых символов Ямала, аэропорт Нового Уренгоя, перевез в прошлом году более миллиона пассажиров, абсолютный рекорд за полувековую историю города», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Развитие транспорта — одно из ключевых направлений в ЯНАО. Субсидирование рейсов позволяет ямальцам экономить, совершая туристические и деловые поездки по России.

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Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов, программа продолжится и в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. «Продолжаем субсидировать прямые перелеты в ключевые города России. Увеличили частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя. В начале года запустили туда прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма. Один из новых символов Ямала, аэропорт Нового Уренгоя, перевез в прошлом году более миллиона пассажиров, абсолютный рекорд за полувековую историю города», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте». Развитие транспорта — одно из ключевых направлений в ЯНАО. Субсидирование рейсов позволяет ямальцам экономить, совершая туристические и деловые поездки по России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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