Власти ЯНАО субсидируют 37 регулярных авиарейсов, программа продолжится и в текущем году. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
«Продолжаем субсидировать прямые перелеты в ключевые города России. Увеличили частоту полетов в Омск из Салехарда и Нового Уренгоя. В начале года запустили туда прямые рейсы из Ноябрьска и Надыма. Один из новых символов Ямала, аэропорт Нового Уренгоя, перевез в прошлом году более миллиона пассажиров, абсолютный рекорд за полувековую историю города», — сообщил Дмитрий Артюхов в ежегодном обращении к жителям ЯНАО, которое транслируется на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Развитие транспорта — одно из ключевых направлений в ЯНАО. Субсидирование рейсов позволяет ямальцам экономить, совершая туристические и деловые поездки по России.
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