Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в полмиллиона рублей

HeadHunter: стоматологи в ХМАО могут получать зарплату в 500 тысяч рублей

05 апреля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Стоматологи-имплантологи в ХМАО могут получать 500 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоматологи-имплантологи в Ханты-Мансийском автономном округе могут претендовать на зарплату в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики HeadHunter, в регионе также востребованы топ-менеджеры в сферах строительства и IT. «Врачу стоматологу-имплантологу в ХМАО готовы платить зарплату от 350 до 500 тысяч рублей на руки. А операционный директор в сфере промышленного строительства может рассчитывать на выплаты от 350 тысяч. Тем временем, руководителю проектов по информационной безопасности обещают в регионе от 300 до 400 тысяч», — следует из данных исследования. Помимо стоматологов и топ-менеджеров, высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам нефтегазовой отрасли. В частности, руководителям проектов по обустройству кустов скважин гарантируют доход от 300 тысяч рублей, а буровые мастера могут ожидать зарплату до 335 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в марте по ХМАО выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на 5% больше денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоматологи-имплантологи в Ханты-Мансийском автономном округе могут претендовать на зарплату в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики HeadHunter, в регионе также востребованы топ-менеджеры в сферах строительства и IT. «Врачу стоматологу-имплантологу в ХМАО готовы платить зарплату от 350 до 500 тысяч рублей на руки. А операционный директор в сфере промышленного строительства может рассчитывать на выплаты от 350 тысяч. Тем временем, руководителю проектов по информационной безопасности обещают в регионе от 300 до 400 тысяч», — следует из данных исследования. Помимо стоматологов и топ-менеджеров, высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам нефтегазовой отрасли. В частности, руководителям проектов по обустройству кустов скважин гарантируют доход от 300 тысяч рублей, а буровые мастера могут ожидать зарплату до 335 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в марте по ХМАО выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на 5% больше денег.