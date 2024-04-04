Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в полмиллиона рублей

Стоматологи-имплантологи в Ханты-Мансийском автономном округе могут претендовать на зарплату в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики HeadHunter, в регионе также востребованы топ-менеджеры в сферах строительства и IT.
«Врачу стоматологу-имплантологу в ХМАО готовы платить зарплату от 350 до 500 тысяч рублей на руки. А операционный директор в сфере промышленного строительства может рассчитывать на выплаты от 350 тысяч. Тем временем, руководителю проектов по информационной безопасности обещают в регионе от 300 до 400 тысяч», — следует из данных исследования.
Помимо стоматологов и топ-менеджеров, высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам нефтегазовой отрасли. В частности, руководителям проектов по обустройству кустов скважин гарантируют доход от 300 тысяч рублей, а буровые мастера могут ожидать зарплату до 335 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в марте по ХМАО выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на 5% больше денег.
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