04 апреля 2024

Аналитики назвали вакансии в ХМАО с зарплатой в полмиллиона рублей

HeadHunter: стоматологи в ХМАО могут получать зарплату в 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Стоматологи-имплантологи в ХМАО могут получать 500 тысяч рублей Фото:

Стоматологи-имплантологи в Ханты-Мансийском автономном округе могут претендовать на зарплату в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики HeadHunter, в регионе также востребованы топ-менеджеры в сферах строительства и IT.

«Врачу стоматологу-имплантологу в ХМАО готовы платить зарплату от 350 до 500 тысяч рублей на руки. А операционный директор в сфере промышленного строительства может рассчитывать на выплаты от 350 тысяч. Тем временем, руководителю проектов по информационной безопасности обещают в регионе от 300 до 400 тысяч», — следует из данных исследования.

Помимо стоматологов и топ-менеджеров, высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам нефтегазовой отрасли. В частности, руководителям проектов по обустройству кустов скважин гарантируют доход от 300 тысяч рублей, а буровые мастера могут ожидать зарплату до 335 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в марте по ХМАО выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на 5% больше денег.

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Стоматологи-имплантологи в Ханты-Мансийском автономном округе могут претендовать на зарплату в размере до 500 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU аналитики HeadHunter, в регионе также востребованы топ-менеджеры в сферах строительства и IT. «Врачу стоматологу-имплантологу в ХМАО готовы платить зарплату от 350 до 500 тысяч рублей на руки. А операционный директор в сфере промышленного строительства может рассчитывать на выплаты от 350 тысяч. Тем временем, руководителю проектов по информационной безопасности обещают в регионе от 300 до 400 тысяч», — следует из данных исследования. Помимо стоматологов и топ-менеджеров, высокие заработные платы в ХМАО предлагают специалистам нефтегазовой отрасли. В частности, руководителям проектов по обустройству кустов скважин гарантируют доход от 300 тысяч рублей, а буровые мастера могут ожидать зарплату до 335 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в марте по ХМАО выросла средняя зарплата. По сравнению с февралем, югорские компании стали предлагать кандидатам на 5% больше денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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