Дорожники восстанавливают дорогу в село Рачеевка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Целинном муниципальном округе Курганской области дорожники убирают последствия половодья, восстанавливая размытую дорогу. Об этом сообщил глава округа Петр Скоробогатов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Весеннее половодье отступило от объездной дороги в Рачеевку. Дорожники приступили к ликвидации размыва и восстановлению проезжей части», — написал Скоробогатов на своей странице.

Также, глава округа прикрепил к публикации на странице фотографии, на одной из которых видно, как вода размыла дорогу. На другой фотографии запечатлен грузовой автомобиль, который, судя по фотографии, выгрузил на дорогу землю для восстановительных работ.

Ранее URA.RU сообщило, что в курганском округе власти заявили, что дорогу затопило из-за труб. Водопропускные трубы не справились с напором.

Все об эвакуации жителей Курганской области из-за наводнения — читайте в трансляции URA.RU.

Землю для восстановления привезли на грузовике Страница главы Целинного муниципального округа Петра Скоробогатова в соцсети «ВКонтакте», vk.com

Восстановительные работы на объездном пути в Рачеевку идут Страница главы Целинного муниципального округа Петра Скоробогатова в соцсети «ВКонтакте», vk.com

Вода начала отступать Страница главы Целинного муниципального округа Петра Скоробогатова в соцсети «ВКонтакте», vk.com