На международную премию заявили 100 соцпроектов от ЯНАО

В международной премии «#МыВместе» участвуют 100 ямальских проектов

На Ямале поддерживают лидеров социальных преобразований Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сто ямальских соцпроектов участвуют в международной премии «#МыВместе», которая проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Сто ямальских проектов заявились на Международную Премию »#МыВместе«. Заявочная кампания на Премию »#МыВместе 2024«, поддерживающая лидеров социальных преобразований, продолжается. В этом сезоне она проходит на сайте проекта до третьего июня 2024 года. Далее — региональный этап и федеральная оценка, которые проходят в заочном формате. Победители регионального уровня получат поддержку в реализации инициатив и возможность отправиться в путешествие по России от „Больше, чем путешествие“», — говорится в сообщении.

Основная цель проекта — признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире. Премия «#МыВместе» включает 11 номинаций. В конкурсе могут участвовать ямальцы старше 14 лет, некоммерческие организации, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Впервые присоединиться к премии могут муниципалитеты и регионы, представляющие комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Владимира Путина назвали почетным участником ямальского туристического проекта «Клуб 89». О новом статусе президенту сообщили на видеоконференции (ВКС), посвященной открытию российских молодежных центров.