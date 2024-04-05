Победитель «Битвы экстрасенсов» стал автором шуток пермских комиков

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Битва экстрасенсов, битва экстрасенсов, хрустальная рука
Пермские студенты работали с Александром Шепсом Фото:

Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс принял участие в съемках шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ вместе с пермской командой. На репетиции медиум предложил несколько шуток, которые ребята применили в эфире. Об этом URA.RU рассказали участники пермской команды «По-новому».

«Во время крайних съемок нам посчастливилось поработать с Александром Шепсом — победителем 14 сезона „Битвы экстрасенсов“. В ходе репетиции Александр даже накинул пару приколов, которые в итоге вошли в выступление. А также он подарил нам трость, с которой Миша выступал. В общем, с ним было очень приятно работать! И мы были бы не прочь это повторить!» — рассказали пермяки корреспонденту агентства.

Ребята отметили, что медиум оказался не только приятным человеком, но и профессионалом. Он заранее подготовился к репетиции, выучил сценарий, а при встрече быстро расположил к себе пермяков приятной беседой. Также комики положительно отозвались о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. «Во время выступления мы поймали коннект и поняли, что на проекте нам хочется двигаться вместе с ним», — отметили пермяки.

Ранее URA.RU рассказало, что команда КВН Пермского классического университета (ПГНИУ) прошла кастинг на второй сезон шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Победители получат приз 10 млн рублей.

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Победитель 14 сезона шоу «Битва экстрасенсов» Александр Шепс принял участие в съемках шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ вместе с пермской командой. На репетиции медиум предложил несколько шуток, которые ребята применили в эфире. Об этом URA.RU рассказали участники пермской команды «По-новому». «Во время крайних съемок нам посчастливилось поработать с Александром Шепсом — победителем 14 сезона „Битвы экстрасенсов“. В ходе репетиции Александр даже накинул пару приколов, которые в итоге вошли в выступление. А также он подарил нам трость, с которой Миша выступал. В общем, с ним было очень приятно работать! И мы были бы не прочь это повторить!» — рассказали пермяки корреспонденту агентства. Ребята отметили, что медиум оказался не только приятным человеком, но и профессионалом. Он заранее подготовился к репетиции, выучил сценарий, а при встрече быстро расположил к себе пермяков приятной беседой. Также комики положительно отозвались о своем наставнике Тимуре Батрутдинове. «Во время выступления мы поймали коннект и поняли, что на проекте нам хочется двигаться вместе с ним», — отметили пермяки. Ранее URA.RU рассказало, что команда КВН Пермского классического университета (ПГНИУ) прошла кастинг на второй сезон шоу «Лига городов» на телеканале ТНТ. Победители получат приз 10 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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