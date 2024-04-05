Челябинский суд принял жалобу юристов «Макфы» на арест активов холдинга

05 апреля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Месяц суд будет ждать возражений на поданную жалобу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Центральный районный суд Челябинска принял к рассмотрению жалобу юристов холдинга «Макфа», опротестовавших арест активов холдинга и имущества лиц, связанных с ним. Сообщение об этом появилось 5 апреля. «Жалоба принята к рассмотрению. Дата размещения — 5 апреля 2024 года. Срок для предоставления возражений установлен до 8 мая 2024 года», — указано в картотеке суда. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска принял к рассмотрению жалобу юристов холдинга «Макфа», опротестовавших арест активов холдинга и имущества лиц, связанных с ним. Сообщение об этом появилось 5 апреля. «Жалоба принята к рассмотрению. Дата размещения — 5 апреля 2024 года. Срок для предоставления возражений установлен до 8 мая 2024 года», — указано в картотеке суда. Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти. На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.