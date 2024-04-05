В дома жители подтопленных улиц в городе Куртамыш (Курганская область) вода пришла внезапно и очень быстро. Не все захотели покидать свои дома из-за паводка. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU.
«Вода вчера начала приходить часов в пять вечера, и достаточно сильно <…> Мы к такому готовы не были», — рассказала девушка Светлана, живущая на улице Октябрьской. Она сообщила, что власти и спецслужбы приезжали с предложениями помощи и эвакуации.
Жители успели вывезти ценные вещи и животных самостоятельно. Воды в ограде дома было около полуметра. В настоящее время она отступает. На памяти жительницы нечто похожее было в 2011 году, но масштабы повреждений были гораздо меньше. О быстром подступающей воде рассказал и другой житель Куртамыша, отказавшийся от эвакуации.
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В дома жители подтопленных улиц в городе Куртамыш (Курганская область) вода пришла внезапно и очень быстро. Не все захотели покидать свои дома из-за паводка. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU. «Вода вчера начала приходить часов в пять вечера, и достаточно сильно <…> Мы к такому готовы не были», — рассказала девушка Светлана, живущая на улице Октябрьской. Она сообщила, что власти и спецслужбы приезжали с предложениями помощи и эвакуации. Жители успели вывезти ценные вещи и животных самостоятельно. Воды в ограде дома было около полуметра. В настоящее время она отступает. На памяти жительницы нечто похожее было в 2011 году, но масштабы повреждений были гораздо меньше. О быстром подступающей воде рассказал и другой житель Куртамыша, отказавшийся от эвакуации. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше с подтопленных улиц эвакуировали 47 горожан. Власти заявляли о возможной эвакуации жителей еще нескольких улиц.