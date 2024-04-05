Пострадавшие курганцы рассказали о внезапно пришедшей в их дома воде. Видео

Пострадавшие от паводка курганцы не ожидали быстрого прихода воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Жители Куртамыша не ждали воды в своих домах Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В дома жители подтопленных улиц в городе Куртамыш (Курганская область) вода пришла внезапно и очень быстро. Не все захотели покидать свои дома из-за паводка. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU.

«Вода вчера начала приходить часов в пять вечера, и достаточно сильно <…> Мы к такому готовы не были», — рассказала девушка Светлана, живущая на улице Октябрьской. Она сообщила, что власти и спецслужбы приезжали с предложениями помощи и эвакуации.

Жители успели вывезти ценные вещи и животных самостоятельно. Воды в ограде дома было около полуметра. В настоящее время она отступает. На памяти жительницы нечто похожее было в 2011 году, но масштабы повреждений были гораздо меньше. О быстром подступающей воде рассказал и другой житель Куртамыша, отказавшийся от эвакуации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше с подтопленных улиц эвакуировали 47 горожан. Власти заявляли о возможной эвакуации жителей еще нескольких улиц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дома жители подтопленных улиц в городе Куртамыш (Курганская область) вода пришла внезапно и очень быстро. Не все захотели покидать свои дома из-за паводка. Об этом жители рассказали корреспонденту URA.RU. «Вода вчера начала приходить часов в пять вечера, и достаточно сильно <…> Мы к такому готовы не были», — рассказала девушка Светлана, живущая на улице Октябрьской. Она сообщила, что власти и спецслужбы приезжали с предложениями помощи и эвакуации. Жители успели вывезти ценные вещи и животных самостоятельно. Воды в ограде дома было около полуметра. В настоящее время она отступает. На памяти жительницы нечто похожее было в 2011 году, но масштабы повреждений были гораздо меньше. О быстром подступающей воде рассказал и другой житель Куртамыша, отказавшийся от эвакуации. Ранее URA.RU сообщало, что в Куртамыше с подтопленных улиц эвакуировали 47 горожан. Власти заявляли о возможной эвакуации жителей еще нескольких улиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...