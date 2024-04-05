Заседание СБ ООН в Нью-Йорке было прервано из-за землетрясения

Заседание Совета Безопасности ООН было прервано из-за землетрясения, толчки которого ощущались в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщили в СМИ.
«Подземные толчки ощущались во многих районах Нью-Йорка, включая Манхэттен и Бронкс. Заседание Совета Безопасности ООН было ненадолго прервано», — рассказал корреспондент ТАСС.
Также была проведена эвакуация посетителей диппредставительства. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что обращений россиян в связи с подземными толчками не поступали.
До этого недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Европейские сейсмологи сообщали о магнитуде в 5,5 баллов. ТАСС пишет о 4,8.
Геологическая служа передает, что очаг располагался на глубине 4,7 километров. Власти сейчас оценивают последствия, сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.