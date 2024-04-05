В мире США Заседание СБ ООН в Нью-Йорке было прервано из-за землетрясения Заседание СБ ООН в США было прервано из-за землетрясения 05 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 + Землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заседание Совета Безопасности ООН было прервано из-за землетрясения, толчки которого ощущались в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщили в СМИ. «Подземные толчки ощущались во многих районах Нью-Йорка, включая Манхэттен и Бронкс. Заседание Совета Безопасности ООН было ненадолго прервано», — рассказал корреспондент ТАСС. Также была проведена эвакуация посетителей диппредставительства. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что обращений россиян в связи с подземными толчками не поступали. До этого недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Европейские сейсмологи сообщали о магнитуде в 5,5 баллов. ТАСС пишет о 4,8. Геологическая служа передает, что очаг располагался на глубине 4,7 километров. Власти сейчас оценивают последствия, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Заседание Совета Безопасности ООН было прервано из-за землетрясения, толчки которого ощущались в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщили в СМИ. «Подземные толчки ощущались во многих районах Нью-Йорка, включая Манхэттен и Бронкс. Заседание Совета Безопасности ООН было ненадолго прервано», — рассказал корреспондент ТАСС. Также была проведена эвакуация посетителей диппредставительства. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что обращений россиян в связи с подземными толчками не поступали. До этого недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Европейские сейсмологи сообщали о магнитуде в 5,5 баллов. ТАСС пишет о 4,8. Геологическая служа передает, что очаг располагался на глубине 4,7 километров. Власти сейчас оценивают последствия, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям