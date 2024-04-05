Заседание СБ ООН в Нью-Йорке было прервано из-за землетрясения

Заседание СБ ООН в США было прервано из-за землетрясения
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, статуя свободы
Землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка Фото:

Заседание Совета Безопасности ООН было прервано из-за землетрясения, толчки которого ощущались в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщили в СМИ.

«Подземные толчки ощущались во многих районах Нью-Йорка, включая Манхэттен и Бронкс. Заседание Совета Безопасности ООН было ненадолго прервано», — рассказал корреспондент ТАСС.

Также была проведена эвакуация посетителей диппредставительства. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что обращений россиян в связи с подземными толчками не поступали.

До этого недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Европейские сейсмологи сообщали о магнитуде в 5,5 баллов. ТАСС пишет о 4,8.

Геологическая служа передает, что очаг располагался на глубине 4,7 километров. Власти сейчас оценивают последствия, сообщает RT.

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Заседание Совета Безопасности ООН было прервано из-за землетрясения, толчки которого ощущались в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом сообщили в СМИ. «Подземные толчки ощущались во многих районах Нью-Йорка, включая Манхэттен и Бронкс. Заседание Совета Безопасности ООН было ненадолго прервано», — рассказал корреспондент ТАСС. Также была проведена эвакуация посетителей диппредставительства. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров. Он добавил, что обращений россиян в связи с подземными толчками не поступали. До этого недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Европейские сейсмологи сообщали о магнитуде в 5,5 баллов. ТАСС пишет о 4,8. Геологическая служа передает, что очаг располагался на глубине 4,7 километров. Власти сейчас оценивают последствия, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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