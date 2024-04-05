Губернатор Чибис опубликовал фото из реанимации

Губернатор Чибис поблагодарил свою семью и земляков за поддержку
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Премия ЭИСИ 2019. Москва, чибис андрей
Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Раненный в результате нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к землякам и родным из реанимации. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает

«Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за «тысячи добрых пожеланий». К посту прикреплена фотография из реанимационной палаты, рядом с раненым Чибисом находятся его жена и дочь.

Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове.

Пострадавшего губернатора перевезли в Мурманскую областную больницу. Его состояние остается тяжелым, но без угрозы для жизни.

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Раненный в результате нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к землякам и родным из реанимации. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает «Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за «тысячи добрых пожеланий». К посту прикреплена фотография из реанимационной палаты, рядом с раненым Чибисом находятся его жена и дочь. Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове. Пострадавшего губернатора перевезли в Мурманскую областную больницу. Его состояние остается тяжелым, но без угрозы для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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