Губернатор Чибис опубликовал фото из реанимации

Губернатор Чибис поблагодарил свою семью и земляков за поддержку

05 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Раненный в результате нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к землякам и родным из реанимации. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает «Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за «тысячи добрых пожеланий». К посту прикреплена фотография из реанимационной палаты, рядом с раненым Чибисом находятся его жена и дочь. Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове. Пострадавшего губернатора перевезли в Мурманскую областную больницу. Его состояние остается тяжелым, но без угрозы для жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Раненный в результате нападения губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к землякам и родным из реанимации. Он поблагодарил всех, кто его поддерживает «Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда», — написал Чибис в своем telegram-канале. Он поблагодарил всех за «тысячи добрых пожеланий». К посту прикреплена фотография из реанимационной палаты, рядом с раненым Чибисом находятся его жена и дочь. Нападение на губернатора Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с гражданами. Злоумышленник ударил Чибиса в живот. Нападавший, житель Апатитов Александр Быданов, заявил после задержания, что совершить нападение ему сказал голос в голове. Пострадавшего губернатора перевезли в Мурманскую областную больницу. Его состояние остается тяжелым, но без угрозы для жизни.