Свердловчанин, арестованный за педофилию, приставал к девятилетней дочери

05 апреля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

В суде 28 марта мужчина признал свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дочь многодетного отца из Богдановича (Свердловская область), арестованного за педофилию, рассказала, что мужчина начал приставать к ней с девяти лет. По ее словам, пьяный отец угрожал ей ножом. «Мне было девять-десять лет, когда он начал ко мне приставать. Он подошел с ножом и пригрозил, что убьет. Он был очень пьяный, я сопротивлялась… Очень много ревела», — рассказала девочка «Четвертому каналу». Она подчеркнула, что просила отца не лезть, но мужчина заявлял, что готовит детей «к взрослой жизни». По словам девочки, после пятого и шестого класса она и старшая сестра лишились девственности из-за отца. Мужчину арестовали в конце марта, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочерей. В суде 28 марта 34-летний отец восьмерых детей признал свою вину. По словам детей, они не знали, кому сообщить о насилии, так как мужчина запугивал их. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочь многодетного отца из Богдановича (Свердловская область), арестованного за педофилию, рассказала, что мужчина начал приставать к ней с девяти лет. По ее словам, пьяный отец угрожал ей ножом. «Мне было девять-десять лет, когда он начал ко мне приставать. Он подошел с ножом и пригрозил, что убьет. Он был очень пьяный, я сопротивлялась… Очень много ревела», — рассказала девочка «Четвертому каналу». Она подчеркнула, что просила отца не лезть, но мужчина заявлял, что готовит детей «к взрослой жизни». По словам девочки, после пятого и шестого класса она и старшая сестра лишились девственности из-за отца. Мужчину арестовали в конце марта, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочерей. В суде 28 марта 34-летний отец восьмерых детей признал свою вину. По словам детей, они не знали, кому сообщить о насилии, так как мужчина запугивал их.