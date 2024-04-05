Свердловчанин, арестованный за педофилию, приставал к девятилетней дочери

Дочь многодетного отца из Богдановича (Свердловская область), арестованного за педофилию, рассказала, что мужчина начал приставать к ней с девяти лет. По ее словам, пьяный отец угрожал ей ножом.
«Мне было девять-десять лет, когда он начал ко мне приставать. Он подошел с ножом и пригрозил, что убьет. Он был очень пьяный, я сопротивлялась… Очень много ревела», — рассказала девочка «Четвертому каналу».
Она подчеркнула, что просила отца не лезть, но мужчина заявлял, что готовит детей «к взрослой жизни». По словам девочки, после пятого и шестого класса она и старшая сестра лишились девственности из-за отца.
Мужчину арестовали в конце марта, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочерей. В суде 28 марта 34-летний отец восьмерых детей признал свою вину. По словам детей, они не знали, кому сообщить о насилии, так как мужчина запугивал их.
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