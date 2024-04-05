В челябинском селе затопило дома из-за прорыва частной запруды

В Челябинской области из-за прорыва частной запруды для разведения рыбы оказались подтопленными несколько домов в селе на реке Кабанка. На месте работают сотрудники МЧС, спасатели и представители администрации муниципалитета.
«В дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о прорыве частной запруды для разведения рыбы на территории Кочкарского сельского поселения на реке Кабанка, находящаяся в 3,3 км от села Верхняя Кабанка Пластовского муниципального района. В результате произошел розлив воды, подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков села Верхняя Кабанка. Пострадавших нет», — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Челябинской области.
Вечером 5 апреля в Нагайбакском районе Челябинской области объявили экстренную эвакуацию райцентра Фершампенуаз. Жителям крайних улиц районного центра рекомендуется приготовить документы и в случае экстренной ситуации направиться в пункт временного размещения.
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