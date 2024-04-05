МИД РФ раскритиковало журнал Foreign Policy за статьи о теракте в «Крокусе»

Министерство иностранных дел России раскритиковало американский журнал Foreign Policy за несколько статей о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В МИД заявили, что журналисты спекулируют на теме межнационального мира в РФ и осуждают российские спецслужбы.
«Утратив всякое представление о морали и нравственности, журналисты издания — бывшие сотрудники посольств США и репортеры, не первый раз печатающие откровенно русофобские материалы, — опубликовали аж целых три статьи о теракте. Одна безобразнее другой», — говорится в telegram-канале МИДа.
Министерство отмечает, что журналисты Foreign Policy в материалах дискредитируют работу российских правоохранительных органов и спецслужб, а также обеляют власти Украины. В МИД подчеркнули, что авторы материалов даже не выразили скорбь и сочувствие жертвам трагедии.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Одиннадцать фигурантов дела арестованы. Последнего из них 5 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая, передает НСН.
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