МИД РФ раскритиковало журнал Foreign Policy за статьи о теракте в «Крокусе»

06 апреля 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

МИД сообщил, что журнал Foreign Policy дискредитирует работу спецслужб во время теракта в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Министерство иностранных дел России раскритиковало американский журнал Foreign Policy за несколько статей о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В МИД заявили, что журналисты спекулируют на теме межнационального мира в РФ и осуждают российские спецслужбы. «Утратив всякое представление о морали и нравственности, журналисты издания — бывшие сотрудники посольств США и репортеры, не первый раз печатающие откровенно русофобские материалы, — опубликовали аж целых три статьи о теракте. Одна безобразнее другой», — говорится в telegram-канале МИДа. Министерство отмечает, что журналисты Foreign Policy в материалах дискредитируют работу российских правоохранительных органов и спецслужб, а также обеляют власти Украины. В МИД подчеркнули, что авторы материалов даже не выразили скорбь и сочувствие жертвам трагедии. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Одиннадцать фигурантов дела арестованы. Последнего из них 5 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая, передает НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство иностранных дел России раскритиковало американский журнал Foreign Policy за несколько статей о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В МИД заявили, что журналисты спекулируют на теме межнационального мира в РФ и осуждают российские спецслужбы. «Утратив всякое представление о морали и нравственности, журналисты издания — бывшие сотрудники посольств США и репортеры, не первый раз печатающие откровенно русофобские материалы, — опубликовали аж целых три статьи о теракте. Одна безобразнее другой», — говорится в telegram-канале МИДа. Министерство отмечает, что журналисты Foreign Policy в материалах дискредитируют работу российских правоохранительных органов и спецслужб, а также обеляют власти Украины. В МИД подчеркнули, что авторы материалов даже не выразили скорбь и сочувствие жертвам трагедии. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии погибли 144 человека. Одиннадцать фигурантов дела арестованы. Последнего из них 5 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая, передает НСН.