Жителей курганского округа предупредили о возможной эвакуации из-за сброса воды в Казахстане

Жителей Притобольного округа Курганской области предупредили о возможной эвакуации из-за решения Костанайской области в Казахстане в 20 раз увеличить сброс воды. Об этом написал глава округа Дмитрий Спиридонов.
«К сожалению, из-за решения Костанайской области в 20 раз увеличить сброс воды, прогноз по паводку меняется. К эвакуации нужно быть готовым жителям сел Глядянское, Утятское, Межборное, Ялым и Нижнеберезово, а также деревень Подгорная и Новая Деревня», — написал Спиридонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Пункты временного размещения будут открыты в Глядянских детских садах «Малышок» и №2, в Глядянском РДК, МКОУ «Ялымская СОШ» и «Межборская ООШ». Глава округа порекомендовал жителям заранее подготовить документы, необходимые вещи и лекарства, а также позаботиться о детях, своих маломобильных и пожилых близких. Спиридонов отметил, что следует проверить все документы на дом и участок и застраховать свое жилье.
В Курганской области введен режим повышенной готовности из-за паводка. Эту меру принял губернатор региона Вадим Шумков из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области.
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Жителей Притобольного округа Курганской области предупредили о возможной эвакуации из-за решения Костанайской области в Казахстане в 20 раз увеличить сброс воды. Об этом написал глава округа Дмитрий Спиридонов. «К сожалению, из-за решения Костанайской области в 20 раз увеличить сброс воды, прогноз по паводку меняется. К эвакуации нужно быть готовым жителям сел Глядянское, Утятское, Межборное, Ялым и Нижнеберезово, а также деревень Подгорная и Новая Деревня», — написал Спиридонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Пункты временного размещения будут открыты в Глядянских детских садах «Малышок» и №2, в Глядянском РДК, МКОУ «Ялымская СОШ» и «Межборская ООШ». Глава округа порекомендовал жителям заранее подготовить документы, необходимые вещи и лекарства, а также позаботиться о детях, своих маломобильных и пожилых близких. Спиридонов отметил, что следует проверить все документы на дом и участок и застраховать свое жилье. В Курганской области введен режим повышенной готовности из-за паводка. Эту меру принял губернатор региона Вадим Шумков из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области.