Власти раскрыли подробности убийства предпринимателя в Сургуте

На теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО) нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Об этом сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации.
«Происшествие произошло в 22:10 возле дома 55 по проспекту Мира — обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь», — написали представители управления в telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.
Вечером 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Сообщалось, что трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок.
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