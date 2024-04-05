Власти раскрыли подробности убийства предпринимателя в Сургуте

В Сургуте на теле убитого предпринимателя нашли четыре огнестрельных ранения

06 апреля 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Мужчину застрелили на глазах у семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU На теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО) нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Об этом сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. «Происшествие произошло в 22:10 возле дома 55 по проспекту Мира — обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь», — написали представители управления в telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы убийства. Вечером 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Сообщалось, что трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО) нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Об этом сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. «Происшествие произошло в 22:10 возле дома 55 по проспекту Мира — обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь», — написали представители управления в telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы убийства. Вечером 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Сообщалось, что трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок.