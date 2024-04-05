05 апреля 2024

Власти раскрыли подробности убийства предпринимателя в Сургуте

В Сургуте на теле убитого предпринимателя нашли четыре огнестрельных ранения
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину застрелили на глазах у семьи Фото:

На теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО) нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Об этом сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации.

«Происшествие произошло в 22:10 возле дома 55 по проспекту Мира — обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь», — написали представители управления в telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.

Вечером 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Сообщалось, что трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок.

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На теле убитого предпринимателя в Сургуте (ХМАО) нашли четыре огнестрельных ранения в грудь. Об этом сообщило управление по вопросам безопасности городской администрации. «Происшествие произошло в 22:10 возле дома 55 по проспекту Мира — обнаружен труп мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями в грудь», — написали представители управления в telegram-канале. Следователи возбудили уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство). Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы убийства. Вечером 4 апреля неизвестный в маске застрелил мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Сообщалось, что трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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