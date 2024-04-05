05 апреля 2024
04 апреля 2024

В ЯНАО на трассе перекрыли движение

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, фура, дорожный затор, грузовик, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, доставка грузов, трасса, большегрузный транспорт
Трассу перекрыли после ограничения движения Фото:

В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...