В ЯНАО на трассе перекрыли движение

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение

06 апреля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Трассу перекрыли после ограничения движения Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.