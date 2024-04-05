В ЯНАО на трассе перекрыли движение

В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.
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В ЯНАО на трассе Коротчаево — Новый Уренгой закрыли движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Закрыто движение на участке Коротчаево — Новый Уренгой», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Такую меру могли принять в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее на этой трассе ограничили движение из-за погодных условий. Проезд осуществлялся колоннами. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки. По его словам, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.