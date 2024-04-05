Эрдоган усилил контроль за гражданами Таджикистана в Турции после теракта в «Крокусе»

Эрдоган: граждане Таджикистана не смогут въехать в Турцию без визы

06 апреля 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Эрдоган отменил безвизовый режим в отношении граждан Таджикистана Фото: Официальный сайт президента Украины Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Это следует из указа турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Решение об отмене безвизового режима, применяемого в отношении поездок граждан Таджикистана, имеющих специальные паспорта в Турцию, было принято в соответствии со статьей 6458 Закона об иностранцах и международной защите №18», — говорится в документе. Указ публикует официальный вестник турецкой Республики Resmî Gazete. Один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал, что приехал в Россию из Турции. Позже в Турции проследили путь двух террористов, атаковавших концертный зал. Анкара передала Москве данные о поездке террористов в Турцию. По данным турецкого издания Hürriyet, они находились на территории страны без регистрации. Террористы прилетели в Москву одним и тем же рейсом 2 марта, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Это следует из указа турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Решение об отмене безвизового режима, применяемого в отношении поездок граждан Таджикистана, имеющих специальные паспорта в Турцию, было принято в соответствии со статьей 6458 Закона об иностранцах и международной защите №18», — говорится в документе. Указ публикует официальный вестник турецкой Республики Resmî Gazete. Один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал, что приехал в Россию из Турции. Позже в Турции проследили путь двух террористов, атаковавших концертный зал. Анкара передала Москве данные о поездке террористов в Турцию. По данным турецкого издания Hürriyet, они находились на территории страны без регистрации. Террористы прилетели в Москву одним и тем же рейсом 2 марта, передает телеканал 360.