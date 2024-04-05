05 апреля 2024

Эрдоган усилил контроль за гражданами Таджикистана в Турции после теракта в «Крокусе»

Эрдоган: граждане Таджикистана не смогут въехать в Турцию без визы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва,  stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Эрдоган отменил безвизовый режим в отношении граждан Таджикистана Фото:

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Это следует из указа турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Решение об отмене безвизового режима, применяемого в отношении поездок граждан Таджикистана, имеющих специальные паспорта в Турцию, было принято в соответствии со статьей 6458 Закона об иностранцах и международной защите №18», — говорится в документе. Указ публикует официальный вестник турецкой Республики Resmî Gazete.

Один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал, что приехал в Россию из Турции. Позже в Турции проследили путь двух террористов, атаковавших концертный зал. Анкара передала Москве данные о поездке террористов в Турцию. По данным турецкого издания Hürriyet, они находились на территории страны без регистрации. Террористы прилетели в Москву одним и тем же рейсом 2 марта, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Это следует из указа турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. «Решение об отмене безвизового режима, применяемого в отношении поездок граждан Таджикистана, имеющих специальные паспорта в Турцию, было принято в соответствии со статьей 6458 Закона об иностранцах и международной защите №18», — говорится в документе. Указ публикует официальный вестник турецкой Республики Resmî Gazete. Один из четырех боевиков, атаковавших «Крокус Сити Холл», рассказал, что приехал в Россию из Турции. Позже в Турции проследили путь двух террористов, атаковавших концертный зал. Анкара передала Москве данные о поездке террористов в Турцию. По данным турецкого издания Hürriyet, они находились на территории страны без регистрации. Террористы прилетели в Москву одним и тем же рейсом 2 марта, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...