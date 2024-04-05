В Куртамыше затопило улицы и дома из-за паводка в Курганской области. Фоторепортаж

06 апреля 2024 в 05:56 Размер текста - 17 +

Из-за паводка эвакуировали жителей Куртамыша Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU. Местные жители рассказали, что вода пришла внезапно и очень быстро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые жители отказались покидать свои дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамыше затопило некоторые дома и улицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Местные жители успели вывезти ценные вещи и животных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамыше делали отсыпку и засыпали песок в мешки, но усилия оказались напрасными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В настоящее время вода начала отступать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами.