В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU.
Местные жители рассказали, что вода пришла внезапно и очень быстро
Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами.
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В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами.