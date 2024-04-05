05 апреля 2024

В Куртамыше затопило улицы и дома из-за паводка в Курганской области. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Из-за паводка эвакуировали жителей Куртамыша Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU.

Куртамыш. Наводнение. Курган
Местные жители рассказали, что вода пришла внезапно и очень быстро
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
Некоторые жители отказались покидать свои дома
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
К утру 5 апреля удалось эвакуировать 47 человек
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
В Куртамыше затопило некоторые дома и улицы
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
Местные жители успели вывезти ценные вещи и животных
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
В Куртамыше делали отсыпку и засыпали песок в мешки, но усилия оказались напрасными
Фото:
Куртамыш. Наводнение. Курган
В настоящее время вода начала отступать
Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами.

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В Куртамыше Курганской области проводят эвакуацию из-за паводка. Из 26 подтопленных домов удалось эвакуировать 47 детей, 11 из которых дети. Местные жители рассказали, что вода пришла на улицы и в дома внезапно и очень быстро, но не все захотели покидать свое жилье. Об обстановке в подтопленном городе — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья. Эту меру глава региона принял из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. 7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с шестью плавсредствами и двумя транспортерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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