05 апреля 2024

Тюменцев зовут работать на чайные плантации в Южную Корею за 230 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство напитка на основе иван-чая. Свердловская область, Ревда, трава, иван чай, ручной труд
В обязанности входит уход за растениями Фото:

Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте «Авито».

«Разнорабочие в Южную Корею на чайные плантации, посадку риса, лука, чеснока. Люди требуются в Кванджу и Тэджоне. Опыт работы и знание языка не требуется, так как всему будут обучать на месте», — указано в объявлении.

В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков. Выезд происходит из Москвы. График работы: 5-6 дней в неделю по 10-12 часов. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы по 2-3 человека в комнате и питание.

Кроме того, жителей города звали работать разнорабочими на судостроительный завод в Южную Корею. Сотрудник должен убирать строительный мусор. Зарплату предлагают от 250 000 — 320 000 рублей.

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Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте «Авито». «Разнорабочие в Южную Корею на чайные плантации, посадку риса, лука, чеснока. Люди требуются в Кванджу и Тэджоне. Опыт работы и знание языка не требуется, так как всему будут обучать на месте», — указано в объявлении. В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков. Выезд происходит из Москвы. График работы: 5-6 дней в неделю по 10-12 часов. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы по 2-3 человека в комнате и питание. Кроме того, жителей города звали работать разнорабочими на судостроительный завод в Южную Корею. Сотрудник должен убирать строительный мусор. Зарплату предлагают от 250 000 — 320 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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