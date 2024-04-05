Тюменцев зовут работать на чайные плантации в Южную Корею за 230 тысяч рублей

В обязанности входит уход за растениями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцев приглашают работать на чайные плантации, а также на посев овощей в Южную Корею. Работникам готовы платить до 230 тысяч рублей. Информация об этом размещена на сайте «Авито».

«Разнорабочие в Южную Корею на чайные плантации, посадку риса, лука, чеснока. Люди требуются в Кванджу и Тэджоне. Опыт работы и знание языка не требуется, так как всему будут обучать на месте», — указано в объявлении.

В обязанности входит участие в посадке и уходе за растениями, сбор урожая, сортировка продукции по прибытию на склад от мусора, жучков, сорняков. Выезд происходит из Москвы. График работы: 5-6 дней в неделю по 10-12 часов. Допускаются переработки, которые оплачиваются дополнительно. Компания предоставляет хостелы по 2-3 человека в комнате и питание.

Кроме того, жителей города звали работать разнорабочими на судостроительный завод в Южную Корею. Сотрудник должен убирать строительный мусор. Зарплату предлагают от 250 000 — 320 000 рублей.