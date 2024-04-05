«РВ»: российские бойцы у границ РФ уничтожили предателя-неонациста

06 апреля 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Солдаты украинского минометного подразделения практически полностью попал под артиллерийский огонь ВС РФ, уточнили военкоры «РВ» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные на приграничной зоне с Украиной уничтожили члена минометного расчета с позывным «Чича». Об этом сообщают военкоры «Русской весны». По их словам, подразделения расчета, член которого был уничтожен, практически целиком состоит из людей, бежавших из России и вступивших в ряды украинских сил. «Во время российской операции, в бою погиб боец минометного расчета „Чич“», — передают военкоры, ссылаясь на заявление ГУР Украины. По их словам, предатель-неонацист был уничижен у границы. Военные из украинской группировки попали под артиллерийский огонь солдат ВС РФ. В Минобороны РФ был направлен запрос. На момент публикации ведомство никак не комментировало информацию. Украина периодически атакует приграничные территории. На территорию РФ пытаются проникнуть украинские диверсанты, но их попытки пресекаются российскими солдатами. В марте только за одну неделю было уничтожено до 3000 солдат ВСУ при попытке проникнуть на российскую территорию, отмечали в Минобороны РФ. Украинцы вступают в запрещенные группировки и пытаются организовывать теракты внутри России, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные на приграничной зоне с Украиной уничтожили члена минометного расчета с позывным «Чича». Об этом сообщают военкоры «Русской весны». По их словам, подразделения расчета, член которого был уничтожен, практически целиком состоит из людей, бежавших из России и вступивших в ряды украинских сил. «Во время российской операции, в бою погиб боец минометного расчета „Чич“», — передают военкоры, ссылаясь на заявление ГУР Украины. По их словам, предатель-неонацист был уничижен у границы. Военные из украинской группировки попали под артиллерийский огонь солдат ВС РФ. В Минобороны РФ был направлен запрос. На момент публикации ведомство никак не комментировало информацию. Украина периодически атакует приграничные территории. На территорию РФ пытаются проникнуть украинские диверсанты, но их попытки пресекаются российскими солдатами. В марте только за одну неделю было уничтожено до 3000 солдат ВСУ при попытке проникнуть на российскую территорию, отмечали в Минобороны РФ. Украинцы вступают в запрещенные группировки и пытаются организовывать теракты внутри России, передает RT.