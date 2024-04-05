Военблогер Федоров: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

Военблогер отметил, что атакован аэродром Староконстантинов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров.
«Прилеты по аэродрому Староконстантинов», — передал он. Информация об этом размещена в telegram-канале «
URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ на него ожидается.
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