Военблогер Федоров: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

06 апреля 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Военблогер отметил, что атакован аэродром Староконстантинов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров. «Прилеты по аэродрому Староконстантинов», — передал он. Информация об этом размещена в telegram-канале « Кирилл Федоров / Война История Оружие ». URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров. «Прилеты по аэродрому Староконстантинов», — передал он. Информация об этом размещена в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие». URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ на него ожидается.