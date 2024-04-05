05 апреля 2024

Военблогер Федоров: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области

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Военблогер отметил, что атакован аэродром Староконстантинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров.

«Прилеты по аэродрому Староконстантинов», — передал он. Информация об этом размещена в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ на него ожидается.

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Военнослужащие ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров. «Прилеты по аэродрому Староконстантинов», — передал он. Информация об этом размещена в telegram-канале «Кирилл Федоров / Война История Оружие». URA.RU направило запрос в Министерство обороны Российской Федерации. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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