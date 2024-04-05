Мэр курганского округа призвала жителей готовиться к эвакуации из-за сброса воды в Казахстане

Мэр курганского округа призвала жителей готовиться к эвакуации

В Звериноголовском округе ряд сел оказались под угрозой подтопления Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой подготовиться к эвакуации, поскольку сброс воды из водохранилищ в Казахстане вырос в десятки раз. Об угрозе подтопления населенных пунктов мэр предупредила жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Паводковая ситуация серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. Сброс воды в Казахстане увеличили в 20 раз. Жителей прошу быть готовыми к эвакуации», — написала в посте Панкратова.

Глава округа подчеркнула, что угроза подтопления нависла над райцентром Звериноголовское, а также селами Озерное и Прорывное. Она добавила, что список населенных пунктов, находящихся в зоне риска паводка, возможно будет дополнен.

Пункты временного размещения в случае эвакуации находятся в селе Прорывное в здании детсада «Рябинка», в Озерном в здании школы на улице Школьная, 32, в Звериноголовском в здании КОЦ. Повода для паники нет, отметила Панкратова.

Ранее глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов предупредил жителей о возможной эвакуации из-за угрозы паводка. Он добавил, что уровень воды в Тоболе стремительно растет.