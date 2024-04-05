05 апреля 2024

Мэр курганского округа призвала жителей готовиться к эвакуации из-за сброса воды в Казахстане

Мэр курганского округа призвала жителей готовиться к эвакуации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок, льдина, река тобол
В Звериноголовском округе ряд сел оказались под угрозой подтопления Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой подготовиться к эвакуации, поскольку сброс воды из водохранилищ в Казахстане вырос в десятки раз. Об угрозе подтопления населенных пунктов мэр предупредила жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Паводковая ситуация серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. Сброс воды в Казахстане увеличили в 20 раз. Жителей прошу быть готовыми к эвакуации», — написала в посте Панкратова.

Глава округа подчеркнула, что угроза подтопления нависла над райцентром Звериноголовское, а также селами Озерное и Прорывное. Она добавила, что список населенных пунктов, находящихся в зоне риска паводка, возможно будет дополнен.

Пункты временного размещения в случае эвакуации находятся в селе Прорывное в здании детсада «Рябинка», в Озерном в здании школы на улице Школьная, 32, в Звериноголовском в здании КОЦ. Повода для паники нет, отметила Панкратова.

Ранее глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов предупредил жителей о возможной эвакуации из-за угрозы паводка. Он добавил, что уровень воды в Тоболе стремительно растет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Звериноголовского округа Марина Панкратова обратилась к жителям с просьбой подготовиться к эвакуации, поскольку сброс воды из водохранилищ в Казахстане вырос в десятки раз. Об угрозе подтопления населенных пунктов мэр предупредила жителей на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Паводковая ситуация серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. Сброс воды в Казахстане увеличили в 20 раз. Жителей прошу быть готовыми к эвакуации», — написала в посте Панкратова. Глава округа подчеркнула, что угроза подтопления нависла над райцентром Звериноголовское, а также селами Озерное и Прорывное. Она добавила, что список населенных пунктов, находящихся в зоне риска паводка, возможно будет дополнен. Пункты временного размещения в случае эвакуации находятся в селе Прорывное в здании детсада «Рябинка», в Озерном в здании школы на улице Школьная, 32, в Звериноголовском в здании КОЦ. Повода для паники нет, отметила Панкратова. Ранее глава Притобольного округа Дмитрий Спиридонов предупредил жителей о возможной эвакуации из-за угрозы паводка. Он добавил, что уровень воды в Тоболе стремительно растет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...