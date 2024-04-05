Более 200 человек покинули свои дома в Челябинской области из-за паводка

В Челябинской области с начала паводка эвакуировано 234 человека, подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«По состоянию на 08.30 часов остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На особом контроле находятся семь населенных пунктов Челябинской области в Варненском, Брединском, Нагайбакском и Уйском районах. Это села Варна, Уйское, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Кассель. Также на контроле находятся 11 мест, где вода переливает через дорогу. В регионе работает беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 апреля поручил помочь финансово домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это глава региона сообщил в своем telegram-канале.
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