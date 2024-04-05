05 апреля 2024

Более 200 человек покинули свои дома в Челябинской области из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
В Челябинской области подтопленны 28 жилых домов Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области с начала паводка эвакуировано 234 человека, подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«По состоянию на 08.30 часов остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На особом контроле находятся семь населенных пунктов Челябинской области в Варненском, Брединском, Нагайбакском и Уйском районах. Это села Варна, Уйское, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Кассель. Также на контроле находятся 11 мест, где вода переливает через дорогу. В регионе работает беспилотная авиация чрезвычайного ведомства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 апреля поручил помочь финансово домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области с начала паводка эвакуировано 234 человека, подтопленными остаются 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «По состоянию на 08.30 часов остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека. Адресная помощь оказана 165 южноуральцам», — сообщается в telegram-канале ведомства. На особом контроле находятся семь населенных пунктов Челябинской области в Варненском, Брединском, Нагайбакском и Уйском районах. Это села Варна, Уйское, поселки Бреды, Переселенческий, Фершампенуаз, Михайловка, Кассель. Также на контроле находятся 11 мест, где вода переливает через дорогу. В регионе работает беспилотная авиация чрезвычайного ведомства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 апреля поручил помочь финансово домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это глава региона сообщил в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...