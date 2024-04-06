Губернатор Белгородской области успел спастись от атаки ВСУ во время пробежки

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков вместе с жителями Белгородской области укрылся в модульной конструкции от атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков».

«Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале. Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области.

Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков». «Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале. Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области. Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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