Губернатор Белгородской области успел спастись от атаки ВСУ во время пробежки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков».
«Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале. Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области.
Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков». «Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале. Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области. Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT.