Губернатор Белгородской области успел спастись от атаки ВСУ во время пробежки

06 апреля 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Гладков вместе с жителями Белгородской области укрылся в модульной конструкции от атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков». «Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале . Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области. Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спасся во время пробежки от атаки ВСУ в модульной конструкции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале «Настоящий Гладков». «Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции, которые сейчас расставлены по всему городу Белгороду, Белгородскому району, как это сделали те жители, которые были на улицах», — заявил он в telegram-канале. Гладков также отметил эффективность принимаемых для защиты граждан решений. Он сообщил, что будет и дальше принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан Белгородской области. Ранее Гладков заявлял, что в результате воздушной атаки ВСУ 6 апреля выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах и пострадала детская поликлиника. Также был поврежден спортивный комплекс «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия, передает RT.