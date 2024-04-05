В Кургане почти на полметра вырос уровень воды в Тоболе. Скрин

06 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Информация об этом опубликована на сайте Курганского филиала ЦГМС. «На 6 апреля уровень воды в Тоболе увеличился на 46 см. Уровень над нулем наблюдательного поста составил 247 см», — говорится в сообщении метеорологов. Вода в Тоболе продолжает прибывать. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка на территории всего региона. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме. В Курганской области растет уровень воды на реках Скрин: сайт Курганского филиала ЦГМС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Информация об этом опубликована на сайте Курганского филиала ЦГМС. «На 6 апреля уровень воды в Тоболе увеличился на 46 см. Уровень над нулем наблюдательного поста составил 247 см», — говорится в сообщении метеорологов. Вода в Тоболе продолжает прибывать. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка на территории всего региона. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.