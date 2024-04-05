05 апреля 2024

В Кургане почти на полметра вырос уровень воды в Тоболе. Скрин

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Паводок. Курган, богоявленский храм, река тобол, паводок
В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Информация об этом опубликована на сайте Курганского филиала ЦГМС.

«На 6 апреля уровень воды в Тоболе увеличился на 46 см. Уровень над нулем наблюдательного поста составил 247 см», — говорится в сообщении метеорологов. Вода в Тоболе продолжает прибывать.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка на территории всего региона. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.

В Курганской области растет уровень воды на реках
В Курганской области растет уровень воды на реках

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В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Информация об этом опубликована на сайте Курганского филиала ЦГМС. «На 6 апреля уровень воды в Тоболе увеличился на 46 см. Уровень над нулем наблюдательного поста составил 247 см», — говорится в сообщении метеорологов. Вода в Тоболе продолжает прибывать. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка на территории всего региона. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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