В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане резко вырос уровень воды в Тоболе, увеличение за одни сутки составило почти полметра. Информация об этом опубликована на сайте Курганского филиала ЦГМС.
«На 6 апреля уровень воды в Тоболе увеличился на 46 см. Уровень над нулем наблюдательного поста составил 247 см», — говорится в сообщении метеорологов. Вода в Тоболе продолжает прибывать.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за паводка на территории всего региона. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме.
В Курганской области растет уровень воды на реках
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