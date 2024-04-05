05 апреля 2024

У границы с Курганской областью растет уровень воды в Тоболе

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Клипарт. Екатеринбург, плотина, сброс воды, село нижнеиргинское
В Казахстане увеличили сброс воды (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости».

«Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды.

Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости». «Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды. Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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