У границы с Курганской областью растет уровень воды в Тоболе

В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости».
«Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды.
Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости». «Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды. Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.