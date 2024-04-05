У границы с Курганской областью растет уровень воды в Тоболе

06 апреля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

В Казахстане увеличили сброс воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости». «Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды. Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости». «Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 м3/с (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%», — говорится в сообщении телеканала. К сообщению прикреплено видео, на котором видны масштабы сброса воды. В Тоболе увеличивается уровень воды. Курганцы уже стали получать сообщения от МЧС о возможной эвакуации. Ведомство предупреждает о растущем уровне воды в Тоболе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.