05 апреля 2024

В курганский округ прибыл генерал МЧС из-за паводка

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Крещенские купания. Курган, мчс, спасатель
Спасатели МЧС прибыли в Целинный округ Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Целинный округ (Курганская область) прибыл начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский. Он вместе с замгубернатора Станиславом Носковым координирует противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Целинном округе находятся начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский и заместитель губернатора региона Станислав Носков. Организована работа оперативного штаба, в состав которого входят все руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении представителей ведомства.

В округе уже работают дополнительные силы группировки МЧС в составе 40 человек и двух единиц техники. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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В Целинный округ (Курганская область) прибыл начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский. Он вместе с замгубернатора Станиславом Носковым координирует противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Целинном округе находятся начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский и заместитель губернатора региона Станислав Носков. Организована работа оперативного штаба, в состав которого входят все руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении представителей ведомства. В округе уже работают дополнительные силы группировки МЧС в составе 40 человек и двух единиц техники. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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