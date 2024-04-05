В курганский округ прибыл генерал МЧС из-за паводка

В Целинный округ (Курганская область) прибыл начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский. Он вместе с замгубернатора Станиславом Носковым координирует противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В Целинном округе находятся начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский и заместитель губернатора региона Станислав Носков. Организована работа оперативного штаба, в состав которого входят все руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении представителей ведомства.
В округе уже работают дополнительные силы группировки МЧС в составе 40 человек и двух единиц техники. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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В Целинный округ (Курганская область) прибыл начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский. Он вместе с замгубернатора Станиславом Носковым координирует противопаводковые мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Целинном округе находятся начальник ГУ МЧС России по региону генерал-майор Юрий Землянский и заместитель губернатора региона Станислав Носков. Организована работа оперативного штаба, в состав которого входят все руководители профильных ведомств», — говорится в сообщении представителей ведомства. В округе уже работают дополнительные силы группировки МЧС в составе 40 человек и двух единиц техники. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.