05 апреля 2024

Известный политтехнолог из ХМАО погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов после ранения и госпиталей вернулся на фронт, где и погиб Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил его друг и коллега Платон Маматов.

«Мой друг и коллега, политтехнолог Александр Рахманов ушел на СВО добровольцем. Воевал под Крынками в рядах ВДВ, получил ранение, поскитался по госпиталям, вернулся на фронт. Сегодня Александр погиб», — написал Маматов в своем telegram-канале.

В беседе с URA.RU он сообщил, что сам находится в зоне СВО, и узнал о трагедии от боевых товарищей Рахманова. Маматов уточнил, что официальное подтверждение может занять некоторое время, но «за ленточкой» новости разлетаются быстро. «Конечно, пока тела нет, всегда остается шанс. Но уверенность, к сожалению, высока — 98%», — поделился собеседник.

Ранее Рахманов работал в командах депутата госдумы Вадима Шувалова, который тогда еще был мэром Сургута, и главы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого. После выборов он написал заявление на увольнение. В ноябре 2023 года в возрасте 52 лет он отправился добровольцем на СВО.

В Минобороны направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что сургутский политтехнолог Рахманов уехал на фронт. Он отправился добровольцем в ноябре 2023 года.

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Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил его друг и коллега Платон Маматов. «Мой друг и коллега, политтехнолог Александр Рахманов ушел на СВО добровольцем. Воевал под Крынками в рядах ВДВ, получил ранение, поскитался по госпиталям, вернулся на фронт. Сегодня Александр погиб», — написал Маматов в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU он сообщил, что сам находится в зоне СВО, и узнал о трагедии от боевых товарищей Рахманова. Маматов уточнил, что официальное подтверждение может занять некоторое время, но «за ленточкой» новости разлетаются быстро. «Конечно, пока тела нет, всегда остается шанс. Но уверенность, к сожалению, высока — 98%», — поделился собеседник. Ранее Рахманов работал в командах депутата госдумы Вадима Шувалова, который тогда еще был мэром Сургута, и главы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого. После выборов он написал заявление на увольнение. В ноябре 2023 года в возрасте 52 лет он отправился добровольцем на СВО. В Минобороны направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что сургутский политтехнолог Рахманов уехал на фронт. Он отправился добровольцем в ноябре 2023 года.
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