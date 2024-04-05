Известный политтехнолог из ХМАО погиб в зоне СВО

06 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов после ранения и госпиталей вернулся на фронт, где и погиб Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил его друг и коллега Платон Маматов. «Мой друг и коллега, политтехнолог Александр Рахманов ушел на СВО добровольцем. Воевал под Крынками в рядах ВДВ, получил ранение, поскитался по госпиталям, вернулся на фронт. Сегодня Александр погиб», — написал Маматов в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU он сообщил, что сам находится в зоне СВО, и узнал о трагедии от боевых товарищей Рахманова. Маматов уточнил, что официальное подтверждение может занять некоторое время, но «за ленточкой» новости разлетаются быстро. «Конечно, пока тела нет, всегда остается шанс. Но уверенность, к сожалению, высока — 98%», — поделился собеседник. Ранее Рахманов работал в командах депутата госдумы Вадима Шувалова, который тогда еще был мэром Сургута, и главы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого. После выборов он написал заявление на увольнение. В ноябре 2023 года в возрасте 52 лет он отправился добровольцем на СВО. В Минобороны направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что сургутский политтехнолог Рахманов уехал на фронт. Он отправился добровольцем в ноябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный политтехнолог из ХМАО Александр Рахманов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил его друг и коллега Платон Маматов. «Мой друг и коллега, политтехнолог Александр Рахманов ушел на СВО добровольцем. Воевал под Крынками в рядах ВДВ, получил ранение, поскитался по госпиталям, вернулся на фронт. Сегодня Александр погиб», — написал Маматов в своем telegram-канале. В беседе с URA.RU он сообщил, что сам находится в зоне СВО, и узнал о трагедии от боевых товарищей Рахманова. Маматов уточнил, что официальное подтверждение может занять некоторое время, но «за ленточкой» новости разлетаются быстро. «Конечно, пока тела нет, всегда остается шанс. Но уверенность, к сожалению, высока — 98%», — поделился собеседник. Ранее Рахманов работал в командах депутата госдумы Вадима Шувалова, который тогда еще был мэром Сургута, и главы администрации Сургутского района Андрея Трубецкого. После выборов он написал заявление на увольнение. В ноябре 2023 года в возрасте 52 лет он отправился добровольцем на СВО. В Минобороны направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что сургутский политтехнолог Рахманов уехал на фронт. Он отправился добровольцем в ноябре 2023 года.