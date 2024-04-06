В прокуратуре раскрыли причину прорыва дамбы в Орске

Прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты несвоевременно. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.
«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии <…> произошел прорыв дамбы», — отмечает прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура также направила в суд предписание о возбуждении уголовного дела по двум статьям, в том числе — халатности.
Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Оперативные службы также сообщили о трех погибших в связи с происшествием.
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