В прокуратуре раскрыли причину прорыва дамбы в Орске

Прокуратура: прорыв дамбы произошел из-за ненадлежащего ее состояния
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Причиной прорыва дамбы в Орске стало ненадлежащее ее состояние, уточнили в прокуратуре Фото:
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В Орске прорвало дамбу

Прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты несвоевременно. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии <…> произошел прорыв дамбы», — отмечает прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура также направила в суд предписание о возбуждении уголовного дела по двум статьям, в том числе — халатности.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Оперативные службы также сообщили о трех погибших в связи с происшествием.

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Прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты несвоевременно. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области. «В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии <…> произошел прорыв дамбы», — отмечает прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура также направила в суд предписание о возбуждении уголовного дела по двум статьям, в том числе — халатности. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Оперативные службы также сообщили о трех погибших в связи с происшествием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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