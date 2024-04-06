Происшествия В прокуратуре раскрыли причину прорыва дамбы в Орске Прокуратура: прорыв дамбы произошел из-за ненадлежащего ее состояния 06 апреля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 + Причиной прорыва дамбы в Орске стало ненадлежащее ее состояние, уточнили в прокуратуре Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу Прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты несвоевременно. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области. «В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии <…> произошел прорыв дамбы», — отмечает прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура также направила в суд предписание о возбуждении уголовного дела по двум статьям, в том числе — халатности. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Оперативные службы также сообщили о трех погибших в связи с происшествием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прорыв дамбы в Орске произошел по причине ее ненадлежащего состояния. Необходимые действия, связанные с содержанием дамбы, были приняты несвоевременно. Об этом сообщила прокуратура Оренбургской области. «В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии <…> произошел прорыв дамбы», — отмечает прокуратура в своем telegram-канале. Прокуратура также направила в суд предписание о возбуждении уголовного дела по двум статьям, в том числе — халатности. Прорыв дамбы произошел 5 апреля. Подтоплены оказались более четырех тысяч домов. Оперативные службы также сообщили о трех погибших в связи с происшествием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям