В селах рядом с Курганом из-за паводка открываются пункты временного размещения

Власти Белозерского округа (Курганская область) информируют жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. Об этом говорится в сообщении местных властей на странице паблика администрации в соцсети «ВКонтакте».
«Для жителей, которым негде переждать паводок, разворачиваем пункты временного размещения. В Белозерском доме культуры на улице Карла Маркса, 6, ПВР будет принимать жителей села Белозерское и деревни Корюкина», — указано в сообщении представителей мэрии округа.
По данным властей, пункт временного размещения жителей населенных пунктов — Рычково, Редькино, Иковское, Кошкино, Русаково, будет работать в Рычковской школе на улице Степная, 18. Сельчане из Нижнетобольного, Охотино, Малого Заполоя, Гагарье смогут разместиться в Нижнетобольной школе. Памятинская школа примет жителей из Памятного, Речкино, Усть-Суерского, Волосникова и Екимово. Жители села Романовского имеют возможность воспользоваться ПВР в местной школе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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Власти Белозерского округа (Курганская область) информируют жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. Об этом говорится в сообщении местных властей на странице паблика администрации в соцсети «ВКонтакте». «Для жителей, которым негде переждать паводок, разворачиваем пункты временного размещения. В Белозерском доме культуры на улице Карла Маркса, 6, ПВР будет принимать жителей села Белозерское и деревни Корюкина», — указано в сообщении представителей мэрии округа. По данным властей, пункт временного размещения жителей населенных пунктов — Рычково, Редькино, Иковское, Кошкино, Русаково, будет работать в Рычковской школе на улице Степная, 18. Сельчане из Нижнетобольного, Охотино, Малого Заполоя, Гагарье смогут разместиться в Нижнетобольной школе. Памятинская школа примет жителей из Памятного, Речкино, Усть-Суерского, Волосникова и Екимово. Жители села Романовского имеют возможность воспользоваться ПВР в местной школе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.