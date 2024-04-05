05 апреля 2024

В селах рядом с Курганом из-за паводка открываются пункты временного размещения

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Наводнение. Архивное фото 2016 г. Курган, половодье, паводок, наводнение, река тобол весной
Рядом с Курганом для жителей подтопляемых сел готовят ПВР Фото:

Власти Белозерского округа (Курганская область) информируют жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. Об этом говорится в сообщении местных властей на странице паблика администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Для жителей, которым негде переждать паводок, разворачиваем пункты временного размещения. В Белозерском доме культуры на улице Карла Маркса, 6, ПВР будет принимать жителей села Белозерское и деревни Корюкина», — указано в сообщении представителей мэрии округа.

По данным властей, пункт временного размещения жителей населенных пунктов — Рычково, Редькино, Иковское, Кошкино, Русаково, будет работать в Рычковской школе на улице Степная, 18. Сельчане из Нижнетобольного, Охотино, Малого Заполоя, Гагарье смогут разместиться в Нижнетобольной школе. Памятинская школа примет жителей из Памятного, Речкино, Усть-Суерского, Волосникова и Екимово. Жители села Романовского имеют возможность воспользоваться ПВР в местной школе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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Власти Белозерского округа (Курганская область) информируют жителей, которым негде переждать паводок, о возможности перебраться в пункты временного размещения (ПВР). Села округа находятся рядом с Курганом. Об этом говорится в сообщении местных властей на странице паблика администрации в соцсети «ВКонтакте». «Для жителей, которым негде переждать паводок, разворачиваем пункты временного размещения. В Белозерском доме культуры на улице Карла Маркса, 6, ПВР будет принимать жителей села Белозерское и деревни Корюкина», — указано в сообщении представителей мэрии округа. По данным властей, пункт временного размещения жителей населенных пунктов — Рычково, Редькино, Иковское, Кошкино, Русаково, будет работать в Рычковской школе на улице Степная, 18. Сельчане из Нижнетобольного, Охотино, Малого Заполоя, Гагарье смогут разместиться в Нижнетобольной школе. Памятинская школа примет жителей из Памятного, Речкино, Усть-Суерского, Волосникова и Екимово. Жители села Романовского имеют возможность воспользоваться ПВР в местной школе. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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