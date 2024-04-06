Напавшего на мурманского губернатора Чибиса арестовали на 2 месяца

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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, чибис андрей
Быданов с ножом напал на Чибиса (на фото) вечером 4 апреля Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Суд на 2 месяца арестовал Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что злоумышленник заявил о готовности извиниться перед главой региона за нападение.

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Суд на 2 месяца арестовал Александра Быданова, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса вечером 4 апреля. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что злоумышленник заявил о готовности извиниться перед главой региона за нападение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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