Об умершем в колледже Екатеринбурга педагоге высказались коллеги и ученики

Светлая память и теплые слова остались после ухода из жизни педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа Снежаны Друй. Ученики и коллеги 45-летней учительницы выражают свои соболезнования и вспоминают ее как исключительно доброго и светлого человека.
«5 апреля 2024 безвременно ушла из жизни Друй Снежана Николаевна — педагог-психолог Екатеринбургского монтажного колледжа. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал, любящий свое дело; светлый, отзывчивый и жизнерадостный человек, наставник, коллега и друг», — говорится в посте в официальном сообществе колледжа «ВКонтакте».
В комментариях к посту многие люди высказались о педагоге. Снежана Друй, помимо работы в колледже, также была психологом в лицее №8, где она также завоевала уважение и любовь студентов. Многие из них отмечают ее доброту и готовность помочь в трудную минуту.
Снежана Друй внезапно скончалась прямо на рабочем месте в монтажном колледже Екатеринбурга. Коллеги пять раз вызывали ей скорую.
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