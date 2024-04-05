Об умершем в колледже Екатеринбурга педагоге высказались коллеги и ученики

06 апреля 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Студенты монтажного колледжа высказали теплые слова о скончавшемся преподавателе (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Светлая память и теплые слова остались после ухода из жизни педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа Снежаны Друй. Ученики и коллеги 45-летней учительницы выражают свои соболезнования и вспоминают ее как исключительно доброго и светлого человека. «5 апреля 2024 безвременно ушла из жизни Друй Снежана Николаевна — педагог-психолог Екатеринбургского монтажного колледжа. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал, любящий свое дело; светлый, отзывчивый и жизнерадостный человек, наставник, коллега и друг», — говорится в посте в официальном сообществе колледжа «ВКонтакте». В комментариях к посту многие люди высказались о педагоге. Снежана Друй, помимо работы в колледже, также была психологом в лицее №8, где она также завоевала уважение и любовь студентов. Многие из них отмечают ее доброту и готовность помочь в трудную минуту.



Снежана Друй внезапно скончалась прямо на рабочем месте в монтажном колледже Екатеринбурга. Коллеги пять раз вызывали ей скорую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Светлая память и теплые слова остались после ухода из жизни педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа Снежаны Друй. Ученики и коллеги 45-летней учительницы выражают свои соболезнования и вспоминают ее как исключительно доброго и светлого человека. «5 апреля 2024 безвременно ушла из жизни Друй Снежана Николаевна — педагог-психолог Екатеринбургского монтажного колледжа. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал, любящий свое дело; светлый, отзывчивый и жизнерадостный человек, наставник, коллега и друг», — говорится в посте в официальном сообществе колледжа «ВКонтакте». В комментариях к посту многие люди высказались о педагоге. Снежана Друй, помимо работы в колледже, также была психологом в лицее №8, где она также завоевала уважение и любовь студентов. Многие из них отмечают ее доброту и готовность помочь в трудную минуту. Снежана Друй внезапно скончалась прямо на рабочем месте в монтажном колледже Екатеринбурга. Коллеги пять раз вызывали ей скорую.