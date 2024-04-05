05 апреля 2024

Об умершем в колледже Екатеринбурга педагоге высказались коллеги и ученики

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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, класс, школа, парты
Студенты монтажного колледжа высказали теплые слова о скончавшемся преподавателе (архивное фото) Фото:

Светлая память и теплые слова остались после ухода из жизни педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа Снежаны Друй. Ученики и коллеги 45-летней учительницы выражают свои соболезнования и вспоминают ее как исключительно доброго и светлого человека.

«5 апреля 2024 безвременно ушла из жизни Друй Снежана Николаевна — педагог-психолог Екатеринбургского монтажного колледжа. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал, любящий свое дело; светлый, отзывчивый и жизнерадостный человек, наставник, коллега и друг», — говорится в посте в официальном сообществе колледжа «ВКонтакте».

В комментариях к посту многие люди высказались о педагоге. Снежана Друй, помимо работы в колледже, также была психологом в лицее №8, где она также завоевала уважение и любовь студентов. Многие из них отмечают ее доброту и готовность помочь в трудную минуту.

Снежана Друй внезапно скончалась прямо на рабочем месте в монтажном колледже Екатеринбурга. Коллеги пять раз вызывали ей скорую.

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Светлая память и теплые слова остались после ухода из жизни педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа Снежаны Друй. Ученики и коллеги 45-летней учительницы выражают свои соболезнования и вспоминают ее как исключительно доброго и светлого человека. «5 апреля 2024 безвременно ушла из жизни Друй Снежана Николаевна — педагог-психолог Екатеринбургского монтажного колледжа. Она навсегда останется в нашей памяти, как профессионал, любящий свое дело; светлый, отзывчивый и жизнерадостный человек, наставник, коллега и друг», — говорится в посте в официальном сообществе колледжа «ВКонтакте». В комментариях к посту многие люди высказались о педагоге. Снежана Друй, помимо работы в колледже, также была психологом в лицее №8, где она также завоевала уважение и любовь студентов. Многие из них отмечают ее доброту и готовность помочь в трудную минуту. Снежана Друй внезапно скончалась прямо на рабочем месте в монтажном колледже Екатеринбурга. Коллеги пять раз вызывали ей скорую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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