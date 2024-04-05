Коллеги пять раз вызывали врачей для умирающего педагога в Екатеринбурге

Трагедия произошла днем 5 апреля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Коллеги педагога-психолога Екатеринбургского монтажного колледжа (ЕМК), скончавшейся на рабочем месте, вызывали скорую помощь в течение дня пять раз. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников учреждения.

«Было пять или шесть звонков. Сначала приехал один медбрат с чемоданчиком, реанимации не было, хотя мы уже сказали, что она без сознания. Медбрат увидел ее и только тогда вызвал реанимацию. Бригада приехала через полчаса, но уже было поздно», — сказал коллега.

Собеседник добавил, что женщина давно жаловалась на сердце. В 17 часов она должна была пойти на прием к врачу. В ЕМК женщина проработала три-четыре года, добавил URA.RU ее знакомый.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга (ССМП) сообщили URA.RU, что вызов из колледжа поступил с 13:30 до 14 часов. «Вызов находился на ожидании обслуживания ввиду занятости бригад обслуживанием экстренных и ранее поступивших неотложных вызовов. Поступали повторные звонки, при этом информация об изменении состояния больной не поступала», — заявили медики.

При этом в ССМП подтвердили, что при прибытии первой бригады, пациентке стало хуже. Потребовалась реанимация. «Бригада прибыла на адрес вызова через две минуты. Проведены реанимационные мероприятия, без эффекта», — заключили врачи.

О том, что в учреждении нашли труп женщины, агентство сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме.