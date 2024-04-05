Скончавшейся в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) оказалась 45-летняя психолог Снежана Д. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил коллега женщины.
Снежана окончила факультет психологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова в 2001 году. Была социальным психологом. Ее стаж — 16 лет. В ЕМК Снежана работала около четырех лет.
О том, что в учреждении скончалась преподавательница, URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме.
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