Стало известно, кто скончался в колледже Екатеринбурга. Фото

В колледже Екатеринбурга нашли труп психолога
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с психологом Александрой Алтайской. Екатеринбург, алтайская александра
Женщина работала в колледже около четырех лет (архивное фото) Фото:

Скончавшейся в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) оказалась 45-летняя психолог Снежана Д. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил коллега женщины.

Снежана окончила факультет психологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова в 2001 году. Была социальным психологом. Ее стаж — 16 лет. В ЕМК Снежана работала около четырех лет.

О том, что в учреждении скончалась преподавательница, URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме.

Женщине было 45 лет
Женщине было 45 лет
Фото:

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Скончавшейся в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) оказалась 45-летняя психолог Снежана Д. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил коллега женщины. Снежана окончила факультет психологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова в 2001 году. Была социальным психологом. Ее стаж — 16 лет. В ЕМК Снежана работала около четырех лет. О том, что в учреждении скончалась преподавательница, URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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