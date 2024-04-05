Стало известно, кто скончался в колледже Екатеринбурга. Фото

В колледже Екатеринбурга нашли труп психолога

05 апреля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Женщина работала в колледже около четырех лет (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Скончавшейся в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) оказалась 45-летняя психолог Снежана Д. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил коллега женщины. Снежана окончила факультет психологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова в 2001 году. Была социальным психологом. Ее стаж — 16 лет. В ЕМК Снежана работала около четырех лет. О том, что в учреждении скончалась преподавательница, URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме. Женщине было 45 лет Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончавшейся в Екатеринбургском монтажном колледже (ЕМК) оказалась 45-летняя психолог Снежана Д. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах и подтвердил коллега женщины. Снежана окончила факультет психологии Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова в 2001 году. Была социальным психологом. Ее стаж — 16 лет. В ЕМК Снежана работала около четырех лет. О том, что в учреждении скончалась преподавательница, URA.RU сообщило ранее. По предварительным данным, у нее случился сердечный приступ. В СУ СК по Свердловской области пока не давали комментариев по теме.