Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов бойцов СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обеспечивает сохранение рабочего места для вдов участников спецоперации на срок до одного года после гибели их супругов. Таким образом, женщины, потерявшие мужей в ходе спецоперации, получат гарантии трудоустройства в течение указанного периода.
«Внести в главу 41 Трудового кодекса Российской Федерации <…> изменение, дополнив ее статьей 264 следующего содержания: «Статья 264. Гарантии супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий», — сообщается в тексте закона. Документ опубликован на официальном
Ранее депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Он был одобрен на пленарном заседании.
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