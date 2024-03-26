Госдума приняла закон, запрещающий увольнять вдов бойцов СВО

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Его одобрили на пленарном заседании.
Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Решение было принято на пленарном заседании, трансляция идет
Ранее в Госдуме предложили предоставить приоритетное право на трудоустройство участникам спецопераций и их близким родственникам. Также Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу, передает телеканал 360.
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