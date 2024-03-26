Госдума приняла закон, запрещающий увольнять вдов бойцов СВО

26 марта 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Изменения коснутся Трудового кодекса РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума приняла во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Его одобрили на пленарном заседании. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Решение было принято на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее в Госдуме предложили предоставить приоритетное право на трудоустройство участникам спецопераций и их близким родственникам. Также Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Его одобрили на пленарном заседании. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Решение было принято на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее в Госдуме предложили предоставить приоритетное право на трудоустройство участникам спецопераций и их близким родственникам. Также Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу, передает телеканал 360.