Госдума приняла закон, запрещающий увольнять вдов бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бронежилеты, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Изменения коснутся Трудового кодекса РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Его одобрили на пленарном заседании.

Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Решение было принято на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы.

Ранее в Госдуме предложили предоставить приоритетное право на трудоустройство участникам спецопераций и их близким родственникам. Также Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который гарантирует сохранение работы женам погибших участников спецоперации в течение одного года с момента гибели мужа. Его одобрили на пленарном заседании. Изменения коснутся Трудового кодекса РФ. Закон запретит увольнять по желанию работодателя вдов ветеранов СВО в течение одного года с момента гибели супруга. Решение было принято на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте Госдумы. Ранее в Госдуме предложили предоставить приоритетное право на трудоустройство участникам спецопераций и их близким родственникам. Также Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...